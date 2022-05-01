محافظ الفيوم يكرم 434 فائزا بالمسابقة الدينية من حفظة القرآن الكريم

كرّم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الأحد، الفائزين في المسابقة الدينية الذي نظمته هيئة الشبان العالمية بالفيوم، خلال الحفل السنوي لها بمقرها في مدينة الفيوم، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وأحمد الفضالي رئيس المجلس الأعلى لهيئة الشبان العالمية، والنائب أيمن شكري عضو مجلس النواب، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وإيمان زكى وكيل وزارة التضامن بالفيوم، ومحمود خطاب الهواري رئيس مجلس إدارة هيئة الشبان بالفيوم.

الأنصاري يهنئ الفائزين

وهنأ محافظ الفيوم، جميع الفائزين في المسابقة، معرباً عن بالغ سعادته وحرصه الدائم على التواجد بين أبناءه من حفظة القرآن الكريم، مشيراً إلى أنّ مثل هذه النماذج تقدم للمجتمع والعالم أجمع سماحة ووسطية الدين الإسلامي.

المرأة عمود الأسرة المصرية

وأشار محافظ الفيوم خلال كلمته، إلى أنّ قوة بلدنا مصر الغالية تأتي من قوة الأسرة المصرية المتماسكة، وأنّ المرأة المصرية هي صاحبة الفضل والعمود الفقري للأسرة المصرية، داعياً الله أن يحفظ لمصر علمائها، وجميع مؤسساتها الدينية التي تدعو إلى الوسطية، والتسامح، ونبذ التطرف والعنف، وتعمل على الارتقاء بالمفاهيم والتعاليم السماوية الصحيحة، كما تهدف إلى القضاء على الأفكار الهدامة.

513 متسابقا بالفيوم

ومن جهته أوضح أحمد فضالي، أنّ عدد المتقدمين لمسابقة القرآن الكريم، من أبناء الفيوم هو الأكبر على مستوى الجمهورية، والذي بلغ عددهم 513 متسابق ومتسابقة، بينما بلغ عدد الفائزين في المسابقة هم 434 فائز وفائزة، مُعرباً عن شكره لمحافظ الفيوم على حضوره، وعلى ما يبذله ويقدمه من جهد لخدمة أبناء محافظة الفيوم.

شهادات تقدير وجوائز للفائزين

عقب ذلك، سلّم محافظ الفيوم، شهادات التقدير والجوائز، للفائزين بالمسابقة، تحفيزاً وتشجيعاً لهم على الاستمرار في طلب العلم وحفظ القرآن الكريم، مُطالباً إياهم بضرورة أن يكون القرآن الكريم حافزاً لهم على التفوق العلمي، ونموذجاً في سلوكياتهم وتعاملاتهم.

إهداء درع الهيئة للمحافظ

كما أهدى رئيس المجلس الأعلى لهيئة الشبان، درع الهيئة لمحافظ الفيوم ونائبه، تقديراً لدورهما الإيجابي في الارتقاء في شتى مجالات العمل، ومساندتهم ودعمهم الدائم لهيئة الشبان.