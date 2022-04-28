محافظ قنا يكرم 70 من حفظة القرآن الكريم في احتفالية بفرشوط 

كرم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، 70 من حفظة القرآن الكريم، خلال الحفل الذي نظمته جمعية «اتحاد عرب الأنصار» بفرشوط، مساء اليوم الخميس، برعاية النائب محمد عزت القاضي، عضو مجلس النواب، وبحضور المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام للمحافظة، والنواب محمد عزت القاضي، وسحر صدقي، وسناء الحساني، ورحاب الغول، أعضاء مجلس النواب، والدكتور ماهر جبر، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، و«الأب زكريا»، راعي كنيسة «مار جرجس»، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

الاهتمام بعلوم القرآن لتنمية المجتمع

أعرب محافظ قنا عن سعادته بتكريم حفظة القرآن الكريم، لافتاً إلى أن هذا التكريم يأتي تشجيعاً وتحفيزاً لهم على الاستمرار بالحفظ، والتمسك بكلام الله عز وجل، مؤكداً على ضرورة الاهتمام بعلوم القرآن، لما لها من دور كبير في تنمية المجتمع وإعداد جيل من الشباب قادر على النهوض بوطنه والتفوق في شتى مجالات وعلوم الحياة، مشيراً إلى أهمية السعي لتعلم القرآن الكريم وتعاليم الدين الإسلامي، حتى يكون القرآن خلقاً وسلوكاً لكل أبنائنا الصغار.

تحصين الأطفال ضد الأفكار الهدامة

وأوضح محافظ قنا، خلال حفل التكريم، أن تحفيظ القرآن للأطفال، يساعد على تنشئتهم على التدين والأخلاق القويمة، التي تدعو إلى التسامح والوسطية والاعتدال والمحبة، وتحصينهم ضد الأفكار الهدامة، والعمل من أجل إعمار الأرض وبناء الوطن، لافتاً إلى أن محافظة قنا تضم كنوزاً من المواهب أصحاب الأصوات الذهبية من حفظة القران الكريم، الذين سيكون لهم شأن كبير إذا تم توفير المناخ والبيئة المناسبة لهم.

«الداودي» يسلم الجوائز لـ70 من حفظة القرآن

وفى نهاية الاحتفال، قدم النائب محمد عزت، المصحف الشريف هدية لمحافظ قنا، تقديراً لدعمه الكامل والمستمر للجمعيات المعنية بعلوم وتحفيظ القرآن بالمحافظة، واهتمامه وتشجيعه لأبنائه من حفظة القرآن الكريم، كما قام «الداودي» بتسليم الجوائز القيمة وشهادات التقدير لعدد 70 من حفظة القرآن الكريم، بالإضافة إلى تكريم معلمي ومحفظى القران الكريم بالجمعية، وتضمّن الحفل عدداً من الفقرات التي بدأت بتلاوة القرآن الكريم، وفقرة الإنشاد الديني، بعنوان «ليلة القدر»، قدمتها مجموعة من الفتيات المكرمات، بالإضافة إلى فقرة للابتهالات الدينية.