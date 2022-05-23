حفل سيمون في ساقية الصاوي.. اعرف التفاصيل وأسعار التذاكر

تستعد الفنانة سيمون، لإحياء حفلها الأول على مسرح قاعة الحكمة بساقية الصاوي في الزمالك، يوم الخميس الموافق 9 يونيو المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساء.

وغرّدت سيمون عبر حسابها الرسمي على تويتر، قائلة: «في انتظاركم الخميس 9 يونيو في ساقية الصاوي، نغني ونفرح، يلا قبل ما التذاكر تخلص عايزة أشوفكم، يلا بينا».

في انتظاركم

الخميس ٩ يونيو

ساقية الصاوي

نغني ونفرح

يالا قبل ما التذاكر تخلص

عايزة اشوفكم

يالا بينا



حفل النجمة سيمون لآول مرة علي مسرح ساقية الصاوي 9-6-2022 في انتظاركم https://t.co/mdetNoSuGl via @YouTube — سيمون (@simonoulla) May 22, 2022

أسعار تذاكر حفل سيمون

وطرحت ساقية الصاوي تذاكر حفل سيمون بفئة واحدة فقط، بلغ سعر تذكرة الحفل 100 جنيه، كما يمكن الحجز من خلال الموقع الإلكتروني للساقية، وتقدّم صاحبة الروح الفرفوشة خلال الحفل عدد من الأعمال الفنية التي قدمتها خلال مشوارها الفني، كما يتضمن برنامج الحفل باقة من الأغنيات القديمة والحديثة.

أحدث أعمال سيمون

وقدّمت سيمون أحدث أعمالها، التي أعادتها للساحة الفنية بعد غياب دام لمدة 15 عامًا، وهي أغنية «الروح الفرفوشة» التي طرحتها بنهاية شهر فبراير الماضي، واعتبرتها مزيجا من أغنيات التسعينيات والأغنيات المعاصرة، وهي من كلمات هشام قباري، ألحان أحمد مصطفى وتوزيع شريف الوسيمي.

ومن أشهر أعمالها: أغنيات «مش نظرة وابتسامة، ماشية وساعتي مش مظبوطة، تاكسي، خاف مني، وبتكلم جد الذي قدمته مع الفنان حميد الشاعري».

وآخر الأعمال الفنية التي شاركت بها سيمون، كان مسلسل قيد عائلي في العام 2019، حيث قدّمت دور أماني، والمسلسل من بطولة ميرفت أمين،عزت العلايلي، صلاح عبدالله، محمد رياض، بوسي وغيرهم.

ويعد فيلم يوم حلو ويوم مر، بوابة دخول سيمون لعالم الفن عام 1988، حيث قدّمت بعده العديد من الأعمال الفنية، أبرزها فيلم آيس كريم في جليم مع عمرو دياب وأشرف عبدالباقي، كما تعاونت مع الفنان محمد صبحي وكونا ثنائيا قدما من خلاله العديد من المسرحيات التي حققت نجاحا كبيرا، وهي: كارمن، لعبة الست، وسكة السلامة.