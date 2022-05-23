إلهام شاهين وغادة إبراهيم وجهًا لوجه في عزاء سمير صبري الليلة

حالة من الجدل حدثت على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد «خناقة» إلهام شاهين والإعلامية بوسي شلبي، وغادة إبراهيم، بشأن ركوب أتوبيس نقل الممثلين من أمام مسجد الشرطة بالشيخ زايد، إلى مقابر أسرة الفنان الراحل سمير صبري بالإسكندرية، ليُدفن هناك.

عزاء الفنان سمير صبري

وقال مصدر مقرب من الراحل سمير صبري في تصريحات لـ«الوطن»: «هناك صديقة للفنان الراحل سمير صبري تعتزم استقبال غادة إبراهيم عند وصولها إلى عزاء الراحل، الذي من المقرر إقامته اليوم بعد صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، ومطالبتها بعدم افتعال أي أزمة مع إلهام حال التقائهما داخل المكان المخصص للسيدات، احتراماً لحرمة المتوفى».

غادة إبراهيم وتحقيق نقابة الممثلين

ومن جانبها، قالت الفنانة غادة إبراهيم لـ«الوطن»: «هحضر عزاء سمير صبري، فهو أهمّ لديّ من أي شيء، هو عزا واحد لسمير صبري مش هيتكرر، وبعد حضور العزاء سوف أذهب إلى مقر نقابة المهن التمثيلية للامتثال للتحقيق».

نقابة المهن التمثيلية توقف غادة إبراهيم

وقررت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إيقاف الفنانة غادة إبراهيم وتحويلها إلى لجنة التحقيق نتيجة لما بدر منها من مخالفات، وميعاد التحقيق اليوم.

جاء ذلك بعدما قامت بالتسجيل مع القنوات الفضائية والصحف بجنازة سمير صبري، حيث اتهمت غادة إبراهيم كلاً من بوسي شلبي وإلهام شاهين بمنعها من الصعود مع أتوبيس الفنانين المتجه للإسكندرية لدفن الفنان سمير صبري.

علاقة طيبة تجمع بين الراحل سمير صبري والفنانة غادة إبراهيم

وتحدثت غادة إبراهيم عن علاقتها بالفنان الراحل سمير صبري، الذي قالت إنه وقف بجانبها في حياتها، وكان مؤمنًا بالبراءة لها خلال الأزمة التي واجهتها في 2016، وكان يرفض أن يتحدث أي شخص عنها بسوء أمامه، وتابعت: «فيفي عبده وقفت جنبي وماسابتنيش خالص، فيفي عبده وسمير صبري مش هقدر أنسى جميلهم لآخر يوم في عمري».