غادة إبراهيم تستنكر تحويلها للتحقيق: أشرف زكي لم يبلغني بالقرار

استنكرت الفنانة غادة إبراهيم قرار وقفها عن العمل وتحويلها للتحقيق من قبل نقابة المهن التمثيلية، بسبب مقاطع الفيديو التي انتشرت لها من جنازة الفنان الراحل سمير صبري، أمس، قائلة إنها لم تعتدِ باللفظ أو القول على أي شخص من أعضاء النقابة أو المنتسبين إليها، «أنا حسبنت على واحدة اسمها إلهام بنت سعاد، هل في قانون بيمنع ده».

وقالت الفنانة غادة إبراهيم في بث مباشر لصحيفة «الوطن»، إن الفنان أشرف زكي لم يطلعها على القرار بنفسه، حتى إن البعض قال لها إنه ليس على علم بالقرار وهو الأمر الذي استنكرته تماما، «إزاي النقيب ميكونش عارف قرار تحويل عضوة في النقابة للتحقيق»، مضيفة: «أشرف صديق وزميل قبل ما يكون نقيب، وعلاقتنا أكبر من نقيب وممثلة، دخلنا بيت بعض وبينا عيش وملح، ولما كان في منصب سكرتير النقابة كنت أول واحدة بيكلمها عشان تبرعات ومساعدات للزملاء اللي عندهم مشاكل».

غادة إبراهيم: «لن أنسى وقفة أشرف زكي معايا.. وعلاقتنا مش نقيب وممثلة»

وعلى الجانب الآخر، أكدت غادة أنها لا تستطيع نسيان الدور الذي قام به الفنان أشرف زكي حيث وقف بجانبها على مدار حياتها، على حد تعبيرها، «وقف جنبي لما كانت ناس بتحاربني ومش عايزة تديني عضوية النقابة لحد ما حصلت على العضوية، وأزمتي عام 2016، أو تعرضي للتحرش كلها أزمات كان أشرف زكي يقف معي بها».

ومن المقرر أن تخضع الفنانة غادة إبراهيم، غدا، للتحقيق في مقر نقابة المهن التمثيلية، وفقا لما كشفته في تصريحات لـ «الوطن»: «جاتلي مكالمة من الفنان أشرف طلبة بلغني فيها بالقرار وسألني عن تفاصيل الشجار، وأنا وضحت الأمر، وأكدت له أن الواقعة مش شجار على الإطلاق».

وأكدت «غادة» أنها تجاهلت الإعلامية بوسي شلبي ولم ترد عليها، عندما ألقت الأخيرة عليها عبارة «خلاص مفيش أماكن والأتوبيسات دي لفئة معينة من الفنانين»، أثناء جنازة الفنان الراحل سمير صبري، وذلك لعدم خلق مشاكل، ولكنها انهارت بعد ذلك.