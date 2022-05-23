استعدادًا لبدء الرحلات.. السعودية تعتمد 4 مطارات لاستقبال رحلات الحج

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية أسماء المطارات التي ستستقبل حجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج عام 1443 هجريًا، وأوضحت الهيئة أنه تم اعتماد مطارات «جدة والمدينة المنورة وينبع والطائف» لحركة الحج والعمرة لجميع الناقلات العاملة بالمملكة العربية السعودية.

وأضافت الهيئة، خلال خطابها لكافة شركات الطيران العاملة بالمملكة، أن أي مخالفة صريحة لتلك القرارات سيتم اتخاذ كافة الإجراءات العقابية والجزاءات بحق شركات الطيران المخالفة، مع تحميلهم المسئولية المترتبة على ذلك.

حظر دخول حاملي تأشيرات غير الحج إلى جدة بداية من 10 ذو القعدة

ومن جهتها أعلنت شركات الطيران العاملة بالمملكة العربية السعودية حظر سفر حاملي تأشيرات الزيارة والتأشيرات التجارية والسياحية إلى مطار جدة خلال الفترة من 10 ذو القعدة وحتى نهاية يوم 10 ذو الحجة الذي يوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، موضحة أن مطار جدة لن يستقبل خلال تلك الفترة سوى حاملي تأشيرات الحج.

رحلات الحج لشركة مصر للطيران

ومن جهته كشف مصدر بشركة مصر للطيران أن رحلات الشركة لنقل الحجاج المصريين خلال مرحلتي الذهاب والعودة ستكون إلى مطاري المدينة المنورة وجدة، لافتًا إلى أن آخر رحلات الشركة لنقل الحجاج المصريين خلال مرحلة الذهاب ستنطلق من القاهرة أحد يومي 4 أو 5 ذو الحجة.

وأوضح المصدر لـ«الوطن» أن الشركة ستعلن أسعار تذاكر الطيران الخاصة بالحجاج المصريين خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن مصر للطيران ستطرح سعة مقعدية تسمح بنقل أكثر من 15 ألف حاج مصري هذا العام، لافتًا إلى أن الشركة ستستخدم الطائرات ذات السعة المقعدية الكبيرة في بعض الرحلات.

يشار إلى أن شركة مصر للطيران تصدر بشكل حصري كل تذاكر الطيران الخاصة بحجاج القرعة التي تنظمها وزارة الداخلية، فضلاً عن حجاج الجمعيات الأهلية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي والذين تبلغ أعدادهم هذا العام نحو 8 آلاف حاج.