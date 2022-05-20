«مصر للطيران»: إعلان أسعار تذاكر الحج الأسبوع الجاري

تُعلن شركة مصر للطيران، خلال الأسبوع الجاري، أسعار تذاكر الحج لهذا العام، وكشف مصدر بشركة مصر للطيران أن أسعار تذاكر الحج لهذا العام لن تشهد زيادات كبيرة عما كانت عليه عام 2019 سوى الزيادات الطبيعية الناتجة عن زيادة تكاليف التشغيل، لافتا إلى أن أسعار تذاكر الحج قد تختلف من رحلة لأخرى وفقا لمواعيد السفر وخط سير الرحلة، موضحا أن رحلات الحج التي تسيِّرها الشركة تكون إلى مطاري جدة والمدينة المنورة.

الشركة تنقل جميع حجاج القرعة والجمعيات الأهلية

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أن الشركة تصدر بشكل حصري كل تذاكر الطيران الخاصة بحجاج القرعة التي تنظمها وزارة الداخلية، فضلا عن حجاج الجمعيات الأهلية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي والذين تبلغ أعدادهم هذا العام نحو 8 آلاف حاج، كما ستصدر أسعار تذاكر الحج لشركات السياحة التى ترغب فى تسفير حجاجها عبر خطوط الشركة الوطنية مصر للطيران.

آخر رحلات الشركة للحج ستنطلق يوم 5 ذو الحجة

وأوضح المصدر أن شركة مصر للطيران ستطرح سعة مقعدية تسمح بنقل أكثر من 15 ألف حاج هذا العام، لافتا إلى أن الشركة ستستخدم الطائرات ذات السعة المقعدية الكبيرة في بعض الرحلات، موضحا أن آخر رحلات الحج الذي ستنظمها الشركة من مصر إلى السعودية في مرحلة ذهاب الحجاج ستكون أحد أيام 4 أو 5 ذو الحجة المقبل.

وكانت شركة الخطوط الجوية السعودية قد أصدرت أمس، أسعار تذاكر الحج لهذا العام والتي بدأت من 13 إلى وحتى 35 ألف جنيه دون احتساب قيمة الضريبة، وأوضحت الشركة أن أسعار تذكرة السفر إذا كان مسار الرحلة من (القاهرة -المدينة المنورة، جدة - القاهرة ) بالنسبة للدرجة الاقتصادية بالطائرة ستكون بـ 13 ألف جنيه، بينما ستصل إلى 16 ألف جنيه بالنسبة لدرجة رجال الأعمال، أما إذا كانت مواعيد رحلة الذهاب التي يكون خط سيرها (القاهرة - المدينة المنورة، جدة - القاهرة) خلال الفترة من 30 يونيو وحتى 4 يوليو 2022 ومواعيد العودة 12 أو 13 يوليو، فإن سعر التذكرة يكون 32 ألف جنيه بالنسبة للدرجة الاقتصادية و35 ألف جنيه لدرجة رجال الأعمال، أما إذا كان موعد العودة يوم 14 يوليو فإن سعر التذكرة للدرجة الاقتصادية سيكون 30 ألف جنيه وللدرجة السياحية 33 ألف جنيه.