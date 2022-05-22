السياحة : تحديد الموعد الجديد لإجراء قرعة الحج السياحى خلال يومين

قال أحمد إبراهيم عضو اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة والأثار انه تم إرجاء إجراء القرعة الإلكترونية لإختيار نحو 9200 مواطنا لاداء الحج الذى تنظمه شركات السياحة والذى كان مقررا اجراؤها يوم الأربعاء المقبل لعدة أيام.

وأوضح عضو اللجنة العليا للحج والعمرة أنه سيجري تحديد الموعد الجديد لإجراء قرعة اختيار الفائزين بالحج هذا العام، خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

ولفت «إبراهيم» فى تصريحات صحفية اليوم إلى ان السبب الرئيسى لتأجيل إجراء قرعة الحج السياحى هو مد موعد تسجيل أسماء المتقدمين للحج من يوم 20 مايو الجارى حتى يوم 23 من الشهر ذاته وهو ما سيتطلب ارجاء القرعة الالكترونية لبضعة أيام حتى يتم الانتهاء من التجهيزات الخاصة بإجراء القرعة .

عدد الشركات المنظمة للحج

وتابع عضو «العليا للحج والعمرة» قائلا إن عدد شركات السياحة التى قامت بالتسجيل إلكترونيا لتنظيم موسم الحج لهذا العام ، بلغ 1538 شركة حتى الآن، ومن المنتظر زيادة عدد الشركات المسجلة خلال الساعات المقبلة، قبل غلق باب التسجيل غدا الاثنين 23 مايو الجاري.

وعن أسعار برامج الحج هذا العام 1443 هجرية، قال «إبراهيم» إن الأسعار المعلنة حتى الآن وفق الضوابط المنظمة للحج ليست نهائية، وقابلة للزيادة، حال ارتفاع أسعار خدمات الإعاشة في المشاعر المقدسة بمنى وعرفات في الأراضي السعودية.

وأكمل قائلا إن الأسعار التي جرى على أساسها احتساب أسعار برامج الحج، ترجع لأسعار الخدمات في مني وعرفات للموسم الأخير لتنظيم الحج من مصر في عام 2019، حيث لم تتمكن مصر من تنظيم الحج خلال العامين الماضيين 2020 و2021 بسبب جائحة فيروس كورونا.

أسعار تذاكر الطيران لموسم الحج الحالي

ومن المقرر أن تعلن شركة مصر للطيران، خلال أيام أسعار تذاكر الحج لهذا العام، وفق ما صرح به مصدر بشركة مصر للطيران.

ولفت المصدر إلى أن رحلات الحج التي تسيِّرها شركة مصر للطيران ستتجه إلى مطاري جدة والمدينة المنورة.

وأضاف المصدر أن أسعار تذاكر الحج لهذا العام لن تشهد زيادات كبيرة عن عام 2019 باستثناء زيادة تكاليف التشغيل.