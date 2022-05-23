سبب القبض على حسام حبيب بعد وجوده في فيلا شيرين عبد الوهاب

يتساءل الكثيرون عن سبب القبض على حسام حبيب، بعدما أثار حالة من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتشار أنباء أزمة جديدة بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها السابق الفنان حسام حبيب، ما دفعها لتحرير محضر ضده بعدم التعرض لها ولبناتها خوفًا منه.

سبب القبض على حسام حبيب

في الساعة الثالثة فجرًا، وُجد الفنان حسام حبيب في منزل طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب، ووقعت مشادة كلامية بينهما، ما سبّب الخوف لبناتها، لذلك أجرت الفنانة مكالمة هاتفية لإبلاغ شرطة النجدة، وذلك لأخذ التعهد على الفنان حسام حبيب طليقها بعدم التعرض لها وبناتها، وإلقاء القبض عليه.

بلاغ الشرطة

تلقى اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من العقيد محمد ربيع، مفتش مباحث الشيخ زايد، يفيد بورود اتصال هاتفي من الفنانة شيرين عبد الوهاب المقيمة بفيلا دائرة قسم ثاني الشيخ زايد بشرطة النجدة، لأخذ التعهد على الفنان حسام حبيب طليقها بعدم التعرض لها هي وبناتها.

اتجاه قوات الشرطة لمنزل شيرين عبد الوهاب

على الفور اتجهت قوات الشرطة خلال 10 دقائق، واستمعت لأقوال الفنانة شيرين، التي طالبت باتخاذ إجراء ضده بعدم التعرض لها ولبناتها، خوفًا من أذيتهن، وبسؤال الفنان حسام حبيب، قرر أنَّه موجود في فيلا الفنانة بعد اتفاقات بينهما لإنهاء مشروع فني، وتمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حقيقة رجوع حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب

وكان منظم الحفلات يوسف دندش، الذي نظم لشيرين حفلها الغنائي الأخير في دولة الإمارات، كشف لـ«الوطن»، عن عودتها لزوجها حسام حبيب، مشيرًا إلى أنه أجرى اتصالاً مؤخرًا بشيرين وفوجئ برد حسام حبيب عليه، ووجَّه دندش التهنئة لهما على تصالحهما، واصفًا إياهما بالصديقين العزيزين.