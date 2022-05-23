القبض على حسام حبيب.. لماذا تواجد في فيلا شيرين عبد الوهاب فجرا؟

ما سبب تواجد حسام حبيب في فيلا شيرين عبد الوهاب فجرا؟، سؤال جال في خاطر الكثيرين، وبحثوا له عن إجابة، خاصة بعد القبض على حسام حبيب اليوم، إثر محضر عدم التعرض الذي حررته ضده طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب فجر اليوم، وسط حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحثًا عن الإجابة.

القبض على حسام حبيب

لعل الإجابة تكمن في تحريات النجدة والشرطة، التي حضرت في فيلا شيرين بعد 10 دقائق من بلاغها، لتبحث في تفاصيل الواقعة، وتستمع لأقوال الفنانة شيرين عبد الوهاب وطليقها الفنان حسام حبيب، قبل أن يتم القبض على حسام حبيب.

أقوال شيرين عبد الوهاب قبل القبض على حسام حبيب

استمعت الشرطة لأقوال الزوجين السابقين، وبدأت بشيرين عبد الوهاب، التي قالت إنها فوجئت بوجوده في فيلتها، وسط بناتها، وطالبت بعمل محضر عدم تعرض لها ولبناتها، خوفًا منه، قبل القبض على حسام حبيب.

القبض على حسام حبيب.. ماذا قال حول سبب تواجده فجرا في فيلا شيرين؟

رد الفنان حسام حبيب على سؤاله، فيما نسب إليه من اتهامات بالتعدي على طليقته، قائلًا: إنَّه تواجد في فيلا الفنانة شيرين وقت الفجر بعد اتفاقات بينهما لإنهاء مشروع فني، وتفاجأ بما قامت به وإبلاغها للشرطة، وتمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أول تعليق من والد حسام حبيب على الواقعة

نفى حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب أن يكون نجله قد تعرّض للفنانة شيرين عبدالوهاب، مؤكّدًا أنَّ كل ما ينشر حول ذلك ليس له أي أساس من الصحة.

وأوضح حسين حبيب في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ الأخبار غير صحيحة، مؤكّدًا أنَّ نجله لم يتعرّض لشيرين، بل كان في منزلها من أجل التحضير لعمل فني جديد، إذ إنَّ علاقتهما جيدة حتى بعد الانفصال.