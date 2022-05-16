أيمن عبد المحيد: إنشاء ركن للمعرفة بكافتيريا نقابة الصحفيين

قال أيمن عبدالمجيد سكرتير عام نقابة الصحفيين، إنه أنشأ ركنًا دائمًا للمعرفة بكافتيريا النقابة، لتمكين الزملاء مرتاديها من المطالعة الدائمة للمستجدات والتاريخ الصحفي، «في إطار التطوير الدائم والمستمر، لتحسين الخدمة النقابية، لأعضاء النقابة وأسرهم».

وقال «عبدالمجيد» في بيان له اليوم، يتلخص المشروع في توفير ركن يحوي نسخًا من الإصدارات الصحفية بدورياتها المختلفة، وعددًا من الكتب التي تحوي بين دفتيها مذكرات شيوخ الصحافة وتاريخ المهنة والنقابة، فضلًا عن عدد من الروايات وكتب الأطفال، يُتاح استعارتها وتسليمها قبل مغادرة المكان.

ركن للاطلاع على الصحافة الإلكترونية

وأضاف كما يجرِ تجهيز ركن للاطلاع على الصحافة الإلكترونية، والمكتبات الإلكترونية، بالشكل الذي يناسب كافتيريا يرتادها أرباب القلم وقادة الرأي، كما يجر تجهيز ركن ترفيهي للأطفال أبناء الزملاء.

وأضاف عبدالمجيد، على وعد بمواصلة التطوير الدائم، بما يعزز الخدمات النقابية المقدمة للزملاء.