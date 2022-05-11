حزب مصر أكتوبر يعلن قبول دعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب للحوار

يثمِّن حزب مصر أكتوبر الدعوة الكريمة من الأكاديمية الوطنية للتدريب للحوار الوطني لكل أطياف المجتمع سواء من التيارات السياسية والحزبية والشبابية وذلك بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية.

فتح مسارات واسعة للتفاعل المجتمعي حول كل القضايا

ويؤكد الحزب قبوله الدعوة وبدء العمل على كل المحاور والملفات الخاصة بالحوار من أجل فتح مسارات واسعة للتفاعل المجتمعي حول كل القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تستهدف بناء الجمهورية الجديدة بمشاركة جميع فئات المجتمع المصري على جميع الأصعدة، وإذ يؤكد الحزب على عمل جميع الشركات الذي تؤدي إلى وجود أوسع انتشار وسماع جميع الأفكار وبلورتها للصالح العام للمشروع، ونؤكد حرصنا الدائم على دعم جميع مشروعات الدولة المصرية للنهوض بوطننا الحبيب.

وكانت الأكاديمية الوطنية للتدريب وجهت الدعوة للحوار الوطني لجميع أطياف المجتمع، وفي مقدمتها التيارات السياسية والحزبية والشبابية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية.

توصيات الرئيس

وتأتي دعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب لإجراء هذا الحوار ضمن توصيات الرئيس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، وانطلاقًا من إعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني ودعوته لكل الأجهزة المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى لإطلاق منصة حوار من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتقديم الدعم للعمل الأهلي والمجتمعي واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لتسهيل العمل المجتمعي بما يخدم أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.