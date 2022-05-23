المشدد 15 عاما للمتهمة بقتل طفلتها في القاهرة انتقاما من طليقها

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهمة بقتل طفلتها ومحاولة قتل الثانية عن طريق إلقائهما في النيل من أعلى كوبري قصر النيل، للانتقام من طليقها، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.

واستقبلت المتهمة لحظة الحكم عليها بابتسامة على وجهها ثم تناولت مياه، غير مكترثة بما حدث.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عبدالحميد همام، وعضوية المستشارين محمد رشدان وعبدالله سلام.

تفاصيل قتل الطفلة

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 9253 لسنة 2021 جنايات قصر النيل، المقيدة برقم 667 لسنة 2021 كلي وسط القاهرة، أن المتهمة ألقت طفلتها الرضيعة في مياه النيل من أعلى كوبري قصر النيل، وحاولت التخلص من ابنتها الكبرى عن طريق إلقائها أيضا في مياه النيل، ولكن فشلت لسبب لا دخل لإرادتها به، وهو اشتباك ملابسها بسور الكوبري، وإنقاذ عدد من المواطنين للطفلة من يد الأم المتهمة، التي ارتكبت جريمتها بدافع الانتقام من زوجها الذي انفصلت عنه قبل فترة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة قصر النيل، يفيد بإقدام المتهمة على إلقاء أطفالها في مياه النيل من أعلى الكوبري، وذلك للانتقام من طليقها، الذي انفصلت عنه قبل فترة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، بعدما تحفظ الأهالي على الأم وتم تسليمها لرجال المباحث، وتسليم الطفلة لدار رعاية لإيداعها فيها، كما استجوبت النيابة العامة الأم ووجهت لها تهمة القتل العمد لطفلتها والشروع في قتل ابنتها الكبرى.

إحالة الأم للمحكمة

وتم تحرير المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأمرت بإحالتها للمحكمة المختصة، التي أصدرت حكمها السابق على المتهمة بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.