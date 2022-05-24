تخريج الدفعة الأولى من البرنامج المميز للمساحة بجامعة كفر الشيخ

أكد رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقي أن إدارة الجامعة تقدم كل الدعم للكليات من أجل النهوض بالنواحي التعليمية وربطها بالمجتمع، موضحا رؤية القيادة السياسية في ربط الجامعة بالمجتمع، مشيرا إلى التطور الذي تشهده مصر في ظل الجمهورية الجديدة.

رئيس جامعة كفر الشيخ: سعيد بالمشروعات المقدمة من الخريجين

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بالإنابة عنه الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بحضور الدكتور وليد البحيري عميد كلية الآداب والدكتور عبد الحميد الصباغ وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وأعرب رئيس جامعة كفر الشيخ، عن سعادته البالغة بالمشروعات المقدمة من الخريجين والتي قدمت المعلومات والبيانات والتى يمكن أن تساهم بشكل جيد فى دعم الخطط المستقبلية .

وأوضح أن الخريجين يملكون إمكانات كبيرة ومهارات فريدة، بالإضافة على استعدادهم الجيد لسوق العمل، والمشاركة في تقديم الخدمات المجتمعية التى تقوم بها الجامعة تجاه المجتمع المدنى.

صالح: الهدف الأساسي لكلية الاداب هو خدمة المجتمع

بينما أشار الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى أن الهدف الأساسي و الرئيسي من كلية آداب كفر الشيخ والجامعة هو خدمة المجتمع موضحا التطور الذى شهدته كلية الآداب و تقديم خريج للمجتمع على أعلى مستوى من الكفاءة و العلم من خلال عدة برامج دراسية يحتاجها سوق العمل.

ومن جانبه قال الدكتور وليد البحيري عميد كلية الآداب إن الهدف من هذه المشروعات تدريب الطلاب على العمل الميدانى عن طريق تناولهم لموضوعات تخدم المجتمع مع استخدام التقنيات العلمية الحديثة التى تؤهلهم لسوق العمل.