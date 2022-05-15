رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد الاختبارات الإلكترونية بكلية التجارة

تفقد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم الأحد، انتظام سير الاختبارات الإلكترونية لطلاب الفرقة الأولى شعبة اللغة الإنجليزية بكلية التجارة بمركز الاختبارات الإلكترونية في أعمال السنة لمادة مبادئ المحاسبة 2، وذلك للاطمئنان على كفاءة عمل أنظمة الاختبارات الإلكترونية.

تذليل الصعوبات أمام تطبيق النظام الجديد

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، على تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه الطلاب في تطبيق النظام الجديد خلال إجراء الاختبارات، وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات وسط إجراءات احترازية.

رافق رئيس الجامعة خلال جولته، الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأستاذ المادة.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، أن الامتحانات تجري وسط إجراءات احترازية، وفق الجداول المعلنة، وذلك بدون أية معوقات أو شكاوى.

وأوضح أن تجربة الاختبارات الإلكترونية تضمن الشفافية والمساواة وتقليل التدخل البشري في عملية الاختبارات، بدايةً من وضع بنوك الأسئلة للامتحانات، وانتهاءً بالتصحيح وإعلان النتائج، مشيرا إلى حرص إدارة الجامعة على النهوض بالعملية التعلمية والتحول الرقمي لمتابعة جودة التعليم وأداء الطلاب.

رئيس جامعة كفر الشيخ يسلم قرار اعتماد قسم علم النفس بالآداب

وفي سياق مختلف، سلم رئيس الجامعة، للدكتور وليد البحيري، عميد كلية الآداب، قرار اعتماد قسم علم النفس بكلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، مهنئا أعضاء هيئة التدريس على اعتماد قسم علم النفس بالكلية من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وأوضح أن كلية الآداب تسعى إلى تطوير برامج تعليمية أخرى متميزة للارتقاء بمستوى خريجي الكلية للمنافسة في سوق العمل إقليميا ودوليا وتحقيقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.