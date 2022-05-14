جامعة كفر الشيخ تفوز بالمركز الثالث في «علماء المستقبل»

‏يشارك وفد جامعة كفر الشيخ، في فعاليات ورشه إطار عالم أفضل التي تنظمها لجنة العلاقات الخارجية والتعاون مع المنظمات الدولية بالاتحاد العام للكشافة والمرشدات لجوالي وجوالات الجامعات المصرية.

وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة وبالتعاون مع الاتحاد العام للكشافة والمرشدات.

محاور الورشة

وتضمن برنامج الورشة الذي عقد بمقر الاتحاد العام للكشافة والمرشدات العديد من الجلسات لموضوع «إطار عالم أفضل»، بهدف التعريف بإطار عالم أفضل وموقعه الجديد في مستقبل التربية في الحركة الكشفية، وفقا لبيان الجامعة.

كما تناولت الورشة عدة محاور منها موقع إطار عالم أفضل من برنامج الشباب والكشفية وأهداف التنمية المستدامة، واطار عالم أفضل كأداة لتفعيل تحقيق التنمية المستدامة، والكفايات وكيفية تحقيقها من خلال إطار عالم افضل، التعريف بتحديات إطار عالم أفضل.

جامعة كفر الشيخ تفوز بالمركز الثالث في مؤتمر علماء المستقبل

وفي سياق آخر حققت جامعة كفر الشيخ الفوز بالمركز الثالث علي مستوى الجامعات المصرية في المؤتمر العلمي الرابع علماء المستقبل، الذي نظمته جامعة دمياط بمشاركة 18 جامعة حكومية وخاصة، بحضور الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومقرر اللجنة العليا للأنشطة بالمجلس الأعلى للجامعات.

وفاز البحث بعنوان «الحماية القانونية للأطفال من الاستغلال» من إعداد الطلاب حسين وائل حسين، وخلود صلاح طه، ودينا السيد الخولي، وأسماء أحمد إبراهيم عبد السلام، كلية الحقوق بالجامعة.