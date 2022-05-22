رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد سير الامتحانات الإلكترونية لطلبة «التجارة»

تفقد رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقي، اليوم الأحد، سير الاختبارات الإلكترونية لطلاب الفرقة الأولى شعبة اللغة الإنجليزية بكلية التجارة بمركز الاختبارات الإلكترونية لمادة محاسبة التكاليف 1، وذلك للاطمئنان على كفاءة عمل أنظمة الاختبارات الإلكترونية، ووجه سؤالا للطلبة «إيه رأيكم في الاختبارات الإلكترونية».

رافقه خلال الزيارة الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأستاذ المادة، ونائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب الدكتور محمد عبد العال، والدكتور عمرو أبوهاني، مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة، والدكتور تامر كامل، مدير مركز الاختبارات الإلكترونية.

رئيس جامعة كفر الشيخ يطمئن على سير الامتحانات

واطمأن رئيس جامعة كفرالشيخ على سير الامتحانات وتطبيق الإجراءات الاحترازية وانتظام اللجان، مؤكدًا أنه تم تقسيم الطلاب إلى مجموعات خلال فترة الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المعامل للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لمركز الاختبارات المركزية وعمل الإحصائيات اللازمة بعد إجراء الامتحانات، وذلك استعدادًا لإجراء الامتحانات الإلكترونية بالمركز هذا العام.

مركز الاختبارات الإلكترونية مصمم طبقا للمواصفات القياسية

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ أن مركز الاختبارات المركزية الإلكترونية بالجامعة مصمم طبقًا للمواصفات القياسية لمراكز الاختبارات الإلكترونية، وتم تزويده بأحدث الأجهزة وخدمات الإنترنت ليكون المركز نموذجًا مثاليًا لمراكز الاختبارات الإلكترونية على مستوى الجامعات.

وانطلقت امتحانات شعبة اللغة الإنجليزية بكلية التجارة منذ أيام، وحرص رئيس الجامعة على الاطمئنان على كافة الاستعدادات خاصة في مركز الاختبارات الإلكترونية، مشيدًا بحرص الطلاب على التباعد الاجتماعي واتباع الإجراءات الاحترازية.