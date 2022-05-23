تكريم الفائزين في منتدى الحوسبة والذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ

استقبل رئيس جامعة كفرالشيخ، الدكتور عبد الرازق دسوقي، اليوم الاثنين، وفد طلاب كلية الحاسبات والمعلومات الفائزين بمسابقة منتدى الحوسبة والذكاء الاصطناعي، الذي نظمته الجامعة، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمشروعيهما بعنوان «النظام الذكي لتجزئة ومحاربة السرطانات الأكثر شيوعاً التي تصيب المرأة»، و«التشخيص الطبي الآلي والأرشفة للبيانات الطبية».

وخلال استقباله الفريق الفائز، قدم رئيس جامعة كفر الشيخ التهنئة للفريق الفائز وكلية الحاسبات والمعلومات بهذا الإنجاز، مؤكداً أهمية البحث العلمي للطالب الجامعي، مشدداً على مواصلة تطوير البحث العلمي في الجامعة، معبراً عن أمله في توسيع حجم المشاركة في الأعوام القادمة، لافتاً إلى الجهود التي تبذلها إدارة الجامعة في سبيل تعزيز البحث العلمي.

رئيس جامعة كفرالشيخ يشيد بتنظيم منتدى الحوسبة

كما أشاد رئيس جامعة كفرالشيخ بتنظيم منتدى الحوسبة والذكاء الاصطناعي، الذي يتيح الفرصة أمام الطلاب للإبداع، مشدداً على أهمية ترسيخ نتائج هذه المشروعات على أرض الواقع.

ومن جانبه، قال الدكتور أسامة أبو سعدة، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، إن استقبال الدكتور رئيس الجامعة للطلاب والاحتفاء بهم، هو رسالة للشباب، وتعزيز للإيجابية، وبث روح التنافس، وتشجيع للأسر لاكتشاف ودعم مواهب أبنائهم العلمية والإبداعية، موجهاً الشكر والتقدير إلى إدارة الجامعة لدعمها المستمر.

أسماء الطلاب الفائزين في منتدى الحوسبة

عُقد اللقاء بمكتب رئيس الجامعة، بحضور الدكتور أسامة أبو سعدة، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور عمرو أبوهاني، مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة، وعضو هيئة التدريس بالكلية، والدكتور رضا حسين مبروك، والدكتور هيثم سامى الوحش، عضوا هيئة التدريس بكلية الحاسبات والمعلومات.

وضمت قائمة الطلاب الفائزين بمنتدى الحوسبة والذكاء الاصطناعي كلاً من «يُسر ياسر محمود محمد، وإهداء عبد السلام عمارة، وشروق السيد علي الديب، وإيمان رضا مأمون، ورنيم مجدي شحاتة، وعبد الرحمن جبريل وداعة الله، ومروان سميح حنفي الجمل، ومصطفى سيف مرسي، وجهاد علي فهمي النزهي».