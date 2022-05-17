فوز طلاب «حاسبات ومعلومات طنطا» بالمركز الرابع في منتدى الحوسبة

فاز مشروع المدينة الذكية Smart City لطلاب كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة طنطا، اليوم، بالمركز الرابع على مستوى الجامعات المصرية، في إطار منتدى الحوسبة والذكاء الاصطناعي، والذي تنظمه كلية الحاسبات والمعلومات بالتعاون مع كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود ذكي، رئيس الجامعة.

وهنأ الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، الطلاب الفائزين، مشيرًا إلى دعم ورعاية جامعة للطلاب المبتكرين في كافة التخصصات، في إطار دعم التحول الرقمي ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة وتشجيع الابتكار.

وتقدم رئيس الجامعة بالشكر لعميد كلية الحاسبات والمعلومات وهيئة الإشراف العلمي على إعداد المشروع والدكتورة عايدة نصر، المدرس بقسم تكنولوجيا المعلومات بالكلية، وكذلك الطلاب الفائزين أديان شريف ويوسف عادل وأمير السجان وإياد السنوسي.

دعم الجامعة لروح الإبداع والابتكار لدى الطلاب

وقال الدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن فوز جامعة طنطا بمراكز متقدمة يأتي في ضوء دعم الجامعة لروح الإبداع والابتكار لدى الطلاب ونتيجة لتطوير العملية التعليمية والارتقاء بالبنية التحتية والتكنولوجية بالجامعة.

وأوضحت الدكتورة نانسي عباس الحفناوي، القائم بعمل عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة طنطا، أن المشروع الفائز يتيح إمكانية مراقبة المنزل وإدارته والتحكم بالوظائف الحيوية به من خلال تطبيق على الهاتف يتيح إمكانية التحكم، حيث توفر هذه التقنية الراحة والأمان لأصحاب المنازل.

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي

جدير بالذكر أن المنتدى ناقش العديد من الموضوعات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي في المجالات الطبية والصناعية والزراعية والتعليمية، والمدن الذكية، وزيادة الوعي بتقنيات الحوسبة، والذكاء الاصطناعي، بحضور لجنة قطاع الحاسبات والمعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات وخبراء الاتصالات والذكاء الاصطناعي وعمداء الكليات بجامعة كفر الشيخ.