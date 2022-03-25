جامعة كفر الشيخ تنظم منتدى الحوسبة والذكاء الاصطناعي مايو المقبل

تنظم كلية الحاسبات والمعلومات بكفر الشيخ بالتعاون مع كلية الذكاء الاصطناعي، منتدى الحوسبة والذكاء الاصطناعي، وذلك بدعم من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA، ومعهد تكنولوجيا المعلومات ITI، التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمشاركة طلاب وطالبات من كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي بالجامعات المصرية.

يأتي منتدى الحوسبة والذكاء الاصطناعي، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أسامة أبو سعدة، عميد كلية الحاسبات والمعلومات.

توفير حلول ذكية لخدمة المجتمع

ويهدف المنتدى لتوفير حلول ذكية لخدمة المجتمع في المجالات الطبية والصناعية والزراعية والتعليمية والمدن الذكية، كما يهدف المنتدى أيضا إلى زيادة الوعي بتقنيات الحوسبة والذكاء الاصطناعي عن طريق دعم بناء القدرات المحلية في هذا المجال في كثير من التطبيقات.

منتدى الحوسبة والذكاء الاصطناعي يهدف لاكتشاف المواهب الشابة

كما يهدف منتدى الحوسبة والذكاء الاصطناعي، لاكتشاف المواهب الشابة في مجالات نظم المعلومات الذكية بالجامعات لإنتاج تطبيقات مبتكرة تسهم في خدمة المجتمع، عن طريق تبادل الخبرات والتجارب وإقامة مشاريع تقنية مشتركة بين الجامعات المصرية، من خلال تطوير تطبيقات عملية لخدمة قطاع الصناعة.

وتعتبر كلية الذكاء الاصطناعي أول كلية متخصصة في هذا المجال جرى إنشاؤها في مصر، والثانية في الشرق الأوسط، تم إنشاؤها تماشيا مع خطة الدولة نحو استخدام الذكاء الاصطناعي في كل مجالات الحياة، لتصبح الكلية الرائدة.