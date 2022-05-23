وكالة الصحة الأوروبية: خطر انتشار جدري القرود على نطاق واسع ضئيل للغاية

قالت وكالة الصحة الأوروبية، اليوم الاثنين، إنّ خطر انتشار جدري القرود على نطاق واسع «ضئيل للغاية»، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

جدري القرود في إسكتلندا

وكانت هيئة الصحة العامة في أسكتلندا قد أعلنت في وقت سابق أن الفرد المصاب بجدري القرود يتم علاجه بما يتماشى مع البروتوكولات والتوجيهات المتفق عليها وطنيًا.

نصائح لتجنب انتشار جدري القرود

وتم الكشف عن تفاصيل الحالة الأسكتلندية، وأصدرت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، إرشادات بعزل أي شخص معرّض لخطر الإصابة بجدرى القرود لمدة 21 يومًا، وينطبق ذلك على أي شخص كان على اتصال مباشر أو منزلي بحالة مؤكدة.

ونصحت بتجنب اتصال المصابين بالأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، والنساء الحوامل، والأطفال دون سن 12 عامًا.