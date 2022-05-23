المهرجان القومي للمسرح يعلن أسماء أعضاء لجنته العليا في دورته الـ15

كشف المهرجان القومي للمسرح المصري، عن أسماء أعضاء لجنته العليا للدورة الـ15، التي تقرر انطلاقها خلال الفترة من 24 يوليو حتى 8 أغسطس المقبلين، وأصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم، قرارا وزاريا بتشكيل اللجنة، التي تتكون من 13 عضوا، من أجيال وتخصصات متنوعة في مجال المسرح.

وتضم اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح، كل من الفنان القدير يوسف إسماعيل (رئيسا للمهرجان)، وعضوية كل من الفنان القدير أشرف عبد الغفور والناقدة عبلة الرويني والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكري والمخرج حمدي حسين بكري والفنانة هايدي عبد الخالق.

أعضاء اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح

بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية والفنان إسماعيل مختار رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للمسرح (مديرا للمهرجان) والدكتور هيثم الحاج علي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب والمخرج هشام عطوة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير ياسر صادق رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، وتتولى تلك اللجنة رسم السياسة العامة ووضع خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه.

تفاصيل المهرجان القومي للمسرح

المهرجان القومي للمسرح المصري يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر خلال عام وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح علي التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية علي تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.