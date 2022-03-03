وزارة الثقافة تستعد للدورة 15 من المهرجان القومي للمسرح

تستعد وزارة الثقافة للدورة الـ 15 من المهرجان القومي للمسرح، برئاسة الفنان يوسف إسماعيل والمقرر إقامته في أغسطس المقبل، إذ تعقد لجنة المسرح ومقررها المخرج عصام السيد عدة اجتماعات في الفترة الحالية، استعدادا للمهرجان القومي ضمن دورها في العمل على النهوض بالحركة المسرحية في مصر.

تفاصيل الاستعداد للمهرجان

ذكر «السيد»، لـ «الوطن»: «تستعد اللجنة في الفترة الحالية لمناقشة عدد من التفاصيل الخاصة بالدورة المقبلة من المهرجان القومي للمسرح، وستتم المناقشة على مرحلتين، منها جلسة خاصة باللجنة بحضور رئيس ومدير المهرجان، الثلاثاء المقبل، ثم مائدة مستديرة مفتوحة للجميع وبها متحدثين رئيسيين في الساعة الخامسة مساء يوم الخميس المقبل في المجلس الأعلى للثقافة».

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وتابع: «أقرت لجنة المسرح خطة 2022، والهادفة لتطوير حركة المسرح المصري ومد جسر بين مسرح فاعل اجتماعيا وبين الجمهور، للحفاظ على ريادة مصر الثقافية، إذ انعقدت الاجتماعات الأولى للجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة، والتي تم تشكيلها مطلع العام الجاري»، مشيرا إلى أن اللجنة «بيت خبرة» يساعد الجهات المعنية بالمسرح على التخطيط، فيما تسهم اللجنة في مناقشة المشكلات ووضع تصورات لحلول مقترحة، وبذلك تتكامل مع تلك الجهات ولا تتعارض معها.

لجنة المسرح تستعيد اختصاصاتها

اتفقت لجنة المسرح على ضرورة استعادة اختصاصاتها السابقة، مثل موافقة اللجنة على سفر الفرق المسرحية الممثلة لمصر بالمهرجانات الدولية باعتبارها جهة محايدة وغير منافسة في الإنتاج المسرحي، ما يمكنها من الاختيار وفق المعايير والضوابط التي تليق بالحفاظ على صورة مصر في الخارج فنيا وثقافيا.

كما تسعى اللجنة إلى ممارسة دورها في متابعة تنفيذ عمل المهرجانات الحكومية المسرحية، والتأكد من تطبيق اللائحة الخاصة بكل منها، وتعديلها إذا لزم الأمر، ومساعدة إداراتها على حل المشكلات التي تواجهها، وتم عرض تلك المطالب على الأمين العام للمجلس، تمهيدا لعرضها على الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.