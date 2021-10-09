قائمة جوائز المهرجان القومي للمسرح المصري

سلم الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، نيابة عن الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، شهادات وجوائز المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته الرابعة عشرة «دورة الكاتب المسرحي المصري»، بمشاركة الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، و إسماعيل مختار مدير المهرجان.

33 عرضًا مسرحيًا في «دورة الكاتب المسرحي المصري»

تنافس بهذه الدورة 33 عرضًا مسرحيًا من جهات إنتاج مختلفة منها البيت الفني للمسرح، المسرح المستقل، الهيئة العامة لقصور الثقافة، المعهد العالي للفنون المسرحية، المسرح الجامعي، وباقي الجهات التي تنتج المسرح في مصر، وقدمت العروض على مدار 12 يومًا بمسارح «ميامي، السلام، الطليعة، العرائس، متروبول، الغد، العائم، الجمهورية، الهناجر، مركز الجيزة الثقافي، والمعهد العالي للفنون المسرحية».

كلمة رئيس المهرجان

وتحدث رئيس المهرجان الفنان القدير يوسف إسماعيل، مرحبا بعشاق فن المسرح أبو الفنون، قائلا: «هذا العرس المسرحي أكثر ما يميز ه في هذا المهرجان هو إقبال جماهيري منقطعة النظير على العروض، وهذا العام به تطوير كبير عن الدورة الماضية، بالإضافة إلى الإقبال الجماهيري، فالجمهور هو روح المسرح، لم أخطط لهذا المهرجان بمفردي، ولكن اللجنة العليا كان لها دور مهم جدًا في كل ما جرى تخطيطه، وكان هناك روح من التعاون المثمر، شكرًا لكل اللجان التنفيذية وكل خلية النحل بالبيت الفني للمسرح والهيئة العامة لقصور الثقافة وبخاصة مركز الجيزة الثقافي، وشكرًا للفنان يوسف إسماعيل الملف النقدي برئاسة الناقد الكبير جرجس شكرى»، مؤكدا على أهمية تبادل الخبرات في العملية المسرحية، موضحًا في ختام كلمته أن التطوير مهم جدًا.

وجرى تكريم أعضاء لجان التحكيم، ومقدمي الورش النوعية بالمهرجان هذا العام وهم : المخرج الكبير عصام السيد (ورشة الإخراج)، الكاتب الكبير بهيج اسماعيل (ورشة التأليف المسرحى)، الفنان أحمد مختار (ورشة التمثيل)، ورشة المكياج الفنان إسلام عباس.

لجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح

وضمت لجنة تحكيم العروض المسرحية: الدكتور الفنان أحمد حلاوة رئيسًا للجنة والموسيقار على سعد، والفنان مفيد عاشور، والفنان والمخرج وليد عوني، والكاتب السيد محمد علي، ومهندس الديكور أيمن أنور والمخرج محمد عمر، وضمت أعضاء لجنة تحكيم المقال النقدى التطبيقي: الدكتور محمد شيحة، رئيسا للجنة، الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة سامية حبيب، خالد الطويلة، مقررًا للجنة.

منح شهادات تميز لبعض الاجتهادات المتميزة في دورة الكاتب المسرحي المصري

وقررت لجنة التحكيم منح شهادات تميز لبعض الاجتهادات المتميزة لكل من: فريق عمل العرض المسرحي «مهاجر بريسبان»، وفريق عمل العرض المسرحي «الجانب الآخر»، وفريق عمل العرض المسرحي «سالب صفر».

حصل على جائزة أفضل عرض مسرحي أول «تغريبة بنت الزناتي»، وهي عبارة عن درع المهرجان، وشهادة تقدير

حصل على جائزة أفضل عرض مسرحي ثاني «دوجز»، وهي عبارة عن درع المهرجان وشهادة تقدير.

حصل على جائزة أفضل مؤلف مسرحي بكري عبد الحميد، عن عرض «تغريبة بنت الزناتي»، وقدرها خمسة وأربعون ألف جنيه مصرى، ودرع المهرجان وشهادة تقدير.

حصل على جائزة أفضل مؤلف صاعد صفاء البيلي، عن عرض «جنة هنا»، وقدرها اثنين وعشرون ألف وخمسمائة جنيه مصر، ودرع المهرجان وشهادة تقدير.

حصل على جائزة أفضل مخرج مسرحي محمد جبر، عن عرض «أنا مش مسؤل» وقدرها خمسة وأربعون ألف جنيه مصرى ودرع المهرجان وشهادة تقدير.

حصل على جائزة أفضل مخرج صاعد منار زين العابدين، عن عرض «تغريبة بنت الزناتي»، وقدرها اثنين وعشرون ألف وخمسمائة جنيه مصري، ودرع المهرجان وشهادة تقدير.

حصل على جائزة أفضل دور أول رجال باسم الجندي، عن عرض التجربة الدنماركية وقدرها خمسة وأربعون ألف جنيه مصري، ودرع المهرجان وشهادة تقدير.

حصل على جائزة أفضل دور ثان رجال ياسر مجاهد، عن عرض مشعلو الحرائق وقدرها ثلاثون ألف جنيه مصري، ودرع المهرجان وشهادة تقدير.

حصل على جائزة أفضل ممثل صاعد عاصم رمضان، عن عرض «أنا مش مسئول» وقدرها اثنين وعشرون ألف جنيه مصري، ودرع المهرجان وشهادة تقدير.

حصلت على جائزة أفضل دور أول نساء هالة سرور، عن عرض «جنة هنا» وقدرها خمسة وأربعون ألف جنيه مصري، ودرع المهرجان وشهادة تقدير.

حصلت على جائزة أفضل دور ثان نساء يارا المليجي، عن عرض سالب واحد وقدرها ثلاثون ألف جنيه مصري، و ودرع المهرجان وشهادة تقدير.

حصلت على جائزة أفضل ممثلة صاعدة فاطمة عادل، عن عرض «تغريبة بنت الزناتي»، وقدرها اثنين وعشرون ألف وخمسمائة جنيه مصري، ودرع المهرجان وشهادة تقدير.

حصل على جائزة أفضل تصميم ديكور وليد جابر، عن عرض قاع وقدرها خمسة عشرة ألف جنيه، ودرع المهرجان وشهادة تقدير.

حصلت على جائزة أفضل تصميم أزياء نعيمة عجمي، عن عرض «أحدب نوتردام» وقدرها خمسةعشرة ألف جنيه، ودرع المهرجان وشهادة تقدير.

حصل على جائزة أفضل تصميم إضاءة إبراهيم الفرن، عن عرض قاع وقدرها خمسة عشرة ألف جنيه، ودرع المهرجان وشهادة تقدير.

حصل على جائزة أفضل موسيقى مسرحية محمد حسني، عن عرض دوجز وقدرها ثلاثون ألف جنيه، ودرع المهرجان وشهادة تقدير.

حصل على جائزة أفضل تصميم استعراضات ضياء شفيق عن عرض دوجز، وقدرها ثلاثون ألف جنيه، ودرع المهرجان وشهادة تقدير.

حصل على جائزة أفضل دراماتورج محمد السوري، عن عرض «أحداث لا تمت للواقع بصلة» وقدرها اثنين وعشرون ألف وحمسمائة جنيه، ودرع المهرجان وشهادة تقدير.

حصل على جائزة أفضل دعاية أحمد مجدي، عن عرض دوجز وقدرها سبعة آلاف وخمسمائة جنيه، ودرع المهرجان وشهادة تقدير.

حصلت على جائزة الأشعار محمود جمال الحديني، عن عرض دوجز وقدرها خمسة عشرة ألف جنيه، ودرع المهرجان وشهادة تقدير.

جائزة المقال النقدي التطبيقي التميز أمل ممدوح، عن مقال «كارمن من أقصى اليسار إلى اليمين» وقدرها سبعة آلاف وخمسمائة جنيه، ودرع المهرجان وشهادة تقدير، وشهادة تميز لأحمد الشريف عن مقال «عرض صبايا مخدة الكحل»، وحصل على جائزة البحث النظري الدكتورة أسماء بسام، تكنولوجيا الروح وتجليتها فى المسرح النظرى، وقدرها خمسة عشرة ألف جنيه، ودرع المهرجان وشهادة تقدير، وشهادة تميز لأحمد مجدى فرج، عن بحث «هاملت بالمقلوب».