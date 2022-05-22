«السياحة» تعاقب 9 شركات لمخالفتها قانون البوابة المصرية للعمرة

أصدرت وزارة السياحة والآثار، عددا من القرارات الوزارية، تضمّنت معاقبة 9 شركات سياحية، نظمت رحلات عمرة للمواطنين بالمخالفة للقانون رقم 72 لسنة 2021 بإنشاء البوابة المصرية للعمرة، وذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على إحكام الرقابة وضبط منظومة العمرة المصرية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفات.

معاقبة شركات سياحية

ومن جانبها، أوضحت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة، أنّ الجزاءات تضمنت إلغاء ترخيص شركتين، وإلغاء فروع شركتين آخرين، وإيقاف 5 شركات إيقاف كلي لمدة عام، نظرا لتنظيم رحلات عمرة بالمخالفة لقانون البوابة المصرية للعمرة، ما يعد تحايلا وضياعا لحقوق المواطنين ويضر بسمعة الشركات السياحية الجادة.

أهداف البوابة المصرية للعمرة

وأكدت ا رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة، أنّ جميع الأهداف التي تسعى البوابة المصرية للعمرة في تحقيقها، تصب في صالح المعتمرين المصريين والشركات السياحية معا، مشيرة إلى ضرورة التزام الشركات السياحية بالضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة والحج حفاظا على المصلحة العامة وحقوق المواطنين والشركات السياحية في مصر.