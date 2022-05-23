إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة نصف نقل ببورسعيد

أصيب 5 أشخاص، بينهم طفلان وسيدتان، مساء اليوم الاثنين، في انقلاب سيارة نصف نقل عند مفارق طريق بحر البقر ومحور 30 يونيو، جنوب مدينة بورسعيد.

إخطار مدير أمن بورسعيد بانقلاب سيارة نصف نقل

تلقى اللواء حسني عبد العزيز، مدير أمن بورسعيد، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوصول عن طريق سيارات الإسعاف 5 مصابين إلى مستشفى السلام بورسعيد، التابعة للتأمين الصحي الشامل بالمحافظة، في انقلاب سيارة نصف نقل بمفارق طريق بحر البقر، ومحور 30 يونيو جنوب بورسعيد.

أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة نصف نقل

تبين من فحص هويات المصابين وتقرير مديرية الصحة ببورسعيد أنهم:

- طه علي طه، 11 سنة، مصاباً بنزيف بالمخ وغيبوبه تامة، وتم نقله إلى غرفة العناية المركزة بالمستشفى.

- محمد أحمد علي محمد، 55 سنة، بكدمات بالجسم.

- منى يوسف أحمد يوسف، 44 سنة، كدمات بالجسم.

- أحمد محمد أحمد علي، 6 سنوات، بكدمات وسحجات بالجسم.

- فريال محمود أحمد أبو طربية، 68 سنة، كدمات بالجسم.

وتبين جميع المصابين من محافظه الشرقية، وتم التعامل مع المصابين طبياً من خلال الكادر الطبي بالمستشفى.

انقلاب السيارة بسبب السرعة الزائدة

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن سيارة نصف نقل قد انقلبت عند مفارق طريق بحر البقر ومحور 30 يونيو، بسبب السرعة الزائدة.

النيابة العامة تباشر التحقيق بملابسات الحادث

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات، وطلبت سؤال المصابين لمعرفة ملابسات الحادث.