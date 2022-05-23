الحالة الصحية لمصابي «حادث الإسماعيلية».. 3 أشخاص حالتهم غير مستقرة

قالت المصادر الطبية في مستشفي أبو خليفة للطوارئ ومجمع الإسماعيلية الطبي إن عدد كبير من المصابين في حادث أمس الأحد استقرت حالتهم عدا 3 حالات.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أن معظم الحالات وصلت مصابة بكسور مختلفة ونزيف داخلي في المخ والبطن وكسور في العمود الفقري وجروح في الجسم.

معظم الإصابات لسيدات

وقالت المصادر الطبية إن أغلب المصابين في الحادث من السيدات وفي أعمار سنية مختلفة ما بين 19 سنة و40 سنة وأنهم تعرضوا لحادث انقلاب سيارة ربع نقل، قرب قرية أبو ساطان التابعة لمركز ومدينة فايد.

وأشارت المصادر إلى أنه تم إجراء الطوارئ اللازمة لكل المصابين في الحادث، ونقل 10 إلى مستشفى أبو خليفة، و6 آخرين إلى مجمع الإسماعيلية فيما تم نقل جثمان المتوفى في الحادث إلى مشرحة مستشفي التل الكبير المركزي.

ارتفاع حالات الوفاة إلى شخصين

وقالت المصادر الطبية إن أحد المصابين في الحادث توفى أثناء إجراء الطوارئ اللازمة له داخل المستشفى بسبب وصوله مصاب بتوقف في عضلة القلب واضطراب العلامات الحيوية في الجسم.

وأكدت المصادر على أن الحالات الحرجة تم عمل الجراحات اللازمة لها والطوارئ ودخولهم غرف العمليات، مشيرة إلى أن الحادث تسبب في نزيف داخلي لأغلب المصابين.

انقلاب سيارة ربع نقل قرب طريق الإسماعيلية-السويس

وتعرضت سيارة ربع نقل تقل عدد من العاملين الزراعيين في مركز ومدينة القنطرة غرب للإنقلاب علي الطريق مساء أمس الأحد مما تسبب في مصرع شخص في مكان الحادث وإصابة 16 آخرين.

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على الجثمان فى مستشفى فايد المركزي لحين انتداب مفتش الصحة وكلفت المباحث الجنائية إنهاء التحريات حول الحادث.