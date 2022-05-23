أسعار الفائدة في بنك مصر تدخل حيز التنفيذ.. الجداول الكاملة

كشف بنك مصر عن تعديلات بأسعار الفائدة على منتجاته المصرفية والأوعية الادخارية من شهادات ادخار وحسابات توفير، وكذلك الودائع والحسابات الجارية، سواء بالجنيه المصري أو بالعملة المحلية، وذلك عقب اجتماع مجلس إدارته أمس الأحد لمراجعة سعر الفائدة على خلفية قرار البنك المركزي المصري بالزيادة 2% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي.

بنك مصر يرفع الفائدة على الحسابات الجارية بعائد يومي

وأضاف بنك مصر، في بيان له منشور على موقعه الرسمي، أنَّه قرر رفع أسعار الفائدة على الحساب الجاري بعائد يومي، لتصل إلى المستويات التالية للشرائح الـ 7 للحساب طبقا لمبلغ وقيمة الإيداع.

-الحساب الجاري للشريحة التي تبدأ من 50 ألف جنيه كحد أدنى، وحتى 100 ألف جنيه: الحصول على عائد يومي 5%.

- الشريحة الأولى؛ من 100 ألف جنيه وحتى 500 ألف جنيه: يحصل العميل على عائد يومي 5.25%.

-الشريحة الثانية: من 500 ألف جنيه إلى أقل مليون جنيه: عائد يومي 5.5%.

-الشريحة الثالثة: من مليون جنيه إلى أقل من 2 مليون جنيه: عائد 6%.

-الشريحة الرابعة: من 2 إلى أقل من 10 ملايين جنيه: 6.25%.

-الشريحة الخامسة: من 10 إلى أقل من 30 مليون جنيه: 6.75%.

-الشريحة السادسة: من 30 إلى أقل من 100 مليون جنيه: 7%.

-الشريحة السابعة: من 100 مليون جنيه مصري، فأكثر: عائد يصل إلى 7.125%.

عوائد الحساب الجاري لأصحاب المعاشات.. من بنك مصر

أما بالنسبة للحساب الجاري لأصحاب المعاشات بعائد شهري من بنك مصر، فوصل العائد إلى 6%، وذلك عند وصول مبلغ الإيداع إلى 1000 جنيه، فأكثر.

أسعار الفائدة الجديدة على حسابات التوفير من بنك مصر

وفقا للموقع الرسمي لبنك مصر، فإنَّ هناك 5 شرائح لحسابات التوفير بالجنيه المصري بالبنك، فبالنسبة للشريحة الأولى التي تبدأ من وصول المدخرات إلى 3 آلاف جنيه كحد أدنى و5 آلاف كحد أقصى، فيصل العائد الشهري إلى 3% والعائد ربع سنوي إلى 3.25% والعائد نصف السنوي إلى 3.375%، فيما يصل العائد عند صرفه سنويا إلى 3.5%.

أما الشريحة الثانية فتبدأ بوصول المدخرات أكثر من 5 آلاف وتصل إلى 50 ألف جنيه كحد أقصى بعائد شهري 3.25% وربع سنوي 3.5% ونصف سنوي 3.625% والسنوي يصل إلى 3.75%.

وبالنسبة للعوائد على حسابات التوفير من بنك مصر للشريحة الثالثة التي تبدأ من وصول المدخرات إلى أكثر من 50 ألف جنيه وحتى 250 ألف جنيه، بعوائد: شهري 3.75%، وربع سنوي 4%، و4.125%، وسنوي 4.25%.

أما الشريحة الرابعة والتي يتراوح حجم المدخرات بين 250 إلى 500 ألف جنيه، فتتميز بعوائد مرتفعة تبدأ من 4.25% للعائد الشهري، و4.5% للربع سنوي، و4.625% للنصف سنوي، و4.75% للعائد السنوي.

فيما أنَّ عوائد الشريحة الخامسة الأعلى لحسابات التوفير من بنك مصر، بمدخرات أكثر من 500 ألف جنيه، ويصل العائد الشهري إلى 4.75%، وربع السنوي إلى 5%، ونصف السنوي إلى 5.125%، والسنوي إلى 5.25%.

ويشترط بنك مصر لفتح حساب توفير لديه، ألا يقل حجم المدخرات عن 1,5 ألف جنيه، فيما يبدأ احتساب العائد عند وصول المبلغ لـ 3 آلاف جنيه كحد أدنى.

حسابات توفير الشباب من البنك.. أسعار فائدة تفضيلية

فيما يوفر البنك حسابات توفير بعوائد تفضيلية لشريحة الشباب، بحد أدنى 500 جنيه لفتح الحساب واحتساب العائد الذي يصرف شهريا بنسبة تصل لـ 4.75%، وربع سنوي بـ 5%، ونصف السنوي إلى 5.125%، والسنوي إلى 5.25%، فيما أنَّه يوجد حد أقصى لهذا الحساب وهو 20 ألف جنيه، وبعدها يتم احتساب العائد وفقا لشرائح حسابات التوفير المعلنة.

أسعار الفائدة الحديدة على شهادات الادخار بالبنك

أسعار الفائدة على الودائع ببنك مصر.. بعد قرار البنك المركزي بالزيادة 2%