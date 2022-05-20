رئيس بنك مصر: اجراءات البنك المركزي تهدف لمواجهة ارتفاع الأسعار

علق محمد الأتربي رئيس بنك مصر، على قرار البنك المركزي، برفع سعر الفائدة، بأنه قرار سليم 100% مشيرًا إلى وجود تضخم في جميع أنحاء العالم، ووصل في مصر إلى 13.1% وصعد 3% خلال شهر أبريل مؤكدًا أن رفع الفائدة 2% أفضل من رفعها بنسبة 1% ثم رفعها مرة أخرى.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «cbc»، أن هذه الواقعة حدثت من قبل وعند رفع الفائدة تبدأ الأسعار في التراجع والعودة للسعر الطبيعي، معربًا عن أمله في انتهاء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية خلال الفترة المقبلة.

استمرار شهادات الـ 18%

ونفى «الأتربي»، ما تردد عن زيادة فائدة شهادات الـ 18% مؤكدًا أنها ستستمر كما هي، مشيرًا إلى أنها تعتبر تعويضًا للمودعين خاصة الذين يعتمدوا على العوائد في حياتهم، ولمعاونتهم على مواجهة ارتفاع الأسعار بالعائد الموجب، لافتًا إلى أن البنك الأهلي وبنك مصر جمعوا 680 مليار جنيه من تلك الشهادات، بينها 220 مليار جنيه في بنك مصر و460 مليار في البنك الأهلي المصري.

وأشار رئيس بنك مصر أن الفائدة على الإقراض وصلت لـ 12.25% فقط نافيًا ما تردد عن زيادتها مشددًا على أن إجراءات البنك المركزي تستهدف مواجهة ارتفاع الأسعار.