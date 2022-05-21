يترقب عملاء البنوك، أسعار فائدة شهادات بنك مصر بعد قرار رفع الفائدة 2022، وذلك غدا الأحد باعتباره أول يوم عمل بعد قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 2% على الإيداع والإقراض في اجتماع الأخير الخميس الماضي.

قرار البنك المركزي الأخير

وقرر البنك المركزي المصري، في اجتماعه الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس بنسبة 2%، ورفعت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 12.25% من 10.25%، وزاد سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 11.2% من 9.25%.

رفع أسعار الفائدة 2% على الشهادات متغيرة العائد

ومن المنتظر أن ترفع البنوك المصرية والعاملة في السوق المصرية، غدا الأحد، أسعار الفائدة 2% على الشهادات متغيرة العائد، بعد قرار «المركزي المصري» رفع أسعار الفائدة.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير، أسعار فائدة شهادات بنك مصر بعد قرار رفع الفائدة 2022، وبعد زيادة الفائدة عليها 2%.

أسعار فائدة شهادات بنك مصر

ويصدر بنك مصر شهادة القمة 3 سنوات ذات العائد المتغير بنسبة الفائدة 11.5% بدلا من 9.5% سنويا بزيادة 0.25%عن سعر الإيداع بالمركزي.

العائد على شهادة القمة 3 سنوات

ويُصرف العائد على شهادة القمة 3 سنوات ذات العائد المتغير كل ثلاثة أشهر.

الحد الأدنى لشراء شهادة القمة 3 سنوات

يبدأ الحد الأدنى لشراء شهادة القمة 3 سنوات ذات العائد المتغير من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

وبعد الانتهاء من رصد أسعار فائدة شهادات بنك مصر، كشف محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عقب قرار المركزي المصري برفع سعر الفائدة 2%، عن أن شهادة الـ18% مستمرة دون تعديل.

وأوضح البنك المركزي، أن قرار لجنة السياسة النقدية برفع أسعار العائد الأساسي لدى البنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، إجراء ضروري للسيطرة على الضغوط التضخمية، كما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.