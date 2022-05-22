بعد 60 يوما.. 220 مليار جنيه حصيلة بنك مصر من بيع شهادة «طلعت حرب»

بلغت حصيلة شهادة «طلعت حرب» ذات العائد 18% التي يطرحها بنك مصر، عبر فروعه المنتشرة في ربوع المحافظات المصرية إلى نحو 220 مليار جنيه حتى مساء اليوم، بعد مرور شهرين على طرح الوعاء الادخاري الجديد في 22 مارس الماضي، بعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، بمعدل 1% في جلسة استثنائية، عقب رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة لمرتين.

وكشف محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن حصيلة فروع البنك في كل المحافظات المصرية من بيع شهادة الادخار الـ18% (شهادة طلعت حرب)، بلغت نحو 220 مليار جنيه حتى نهاية تعاملات اليوم.

الاتربي: نتوقع تحقيق 250 مليار جنيه قبل نهاية مايو

وتوقع «الأتربي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، وصول الحصيلة من بيع شهادات الادخار إلى حدود الـ250 مليار جنيه قبل نهاية شهر مايو الجاري، في ظل تواصل العملاء والمواطنين على شراء الشهادة الادخارية بفئات تبدأ من الـ1000 جنيه، ومضاعفاتها.

وطرح بنك مصر شهادة «طلعت حرب» صباح الثلاثاء الموافق 22 مارس، بعد 24 ساعة من قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، زيادة معدلات الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، بما يعادل الـ1% بعد اتجاه الفيدرالي الأمريكي إلى اتباع سياسة التشديد المالي، ورفع معدلات الفائدة بمقدار 75 نقطة مئوية على دفعتين في شهري مارس ثم أبريل الماضيين، في ظل الموجات التضخمية العالمية كأحد التداعيات السلبية لجائحة كورنا ثم الحرب الروسية في أوكرانيا التي اندلعت في 24 فبراير الماضي التي انعكست على الأوضاع المحلية.

أسعار الفائدة في مصر

ووصلت أسعار الفائدة في مصر حاليا إلى ويصل متوسط أسعار الفائدة حالياً نحو 11.25 % و12.25% و11.75% على التوالي إلى جانب سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 11.75% بعدما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري زيادة أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بما يعادل الـ2% في اخر اجتماعات اللجنة يوم الخميس الماضي.