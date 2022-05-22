تعرف على أسعار الفائدة في بنك مصر بعد قرار «المركزي» بالزيادة

قرر بنك مصر رفع أسعار الفائدة على الحسابات الجارية ذات العائد اليومي بنسبة 2%، وذلك بعد إعلان البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير، زيادة الفائدة بمعدل 200 نقطة أساس.

أسعار الفائدة في بنك مصر بعد اجتماع المركزي: زيادة عوائد الحسابات الجارية 2%

وأضاف بنك مصر في بيان له، أنَّه خلال اجتماع مجلس إدارته الدوري لمراجعة سعر الفائدة على المنتجات المصرفية، قرر الإبقاء على عوائد شهادة الـ 18% كما هي دون زيادة.

الحساب الجاري من بنك مصر.. ذو العائد اليومي​

​ووفقا للموقع الرسمي للبنك، فإنَّه يتم احتساب عائد يومي مميز على الحسابات الجارية، ويضاف بشكل يومي لحساب العميل، بجانب بعض المزايا الأخرى كالتالي؛

- احتساب عائد على رصيد الحساب وفقاً لشرائح تبدأ من 50 ألف جنيه، وبدون حد أقصى.

- إصدار دفتر شيكات.

- إعفاء الحساب الجاري من المصروفات الإدارية.

- التعامل على حساب بنك مصر الجاري من خلال الـATM.

- الاستعلام عن الحساب وتنفيذ معظم المعاملات البنكية مجانا، عبر تطبيقات الإنترنت والموبايل البنكي

- فتح حساب مشترك باسم أكثر من شخص.

- إصدار بطاقة خصم فوري على الحساب.

- شراء شهادات ادخار بنك مصر بالجنيه، ويتم خصم قيمتها وإضافة العائد من/ إلى الحساب تلقائيا.

- سداد قيمة أقساط التأمين من الحساب.

- سداد الالتزامات المختلفة بشكل تلقائي، في حالة وجود تعليمات مستديمة بذلك.

- تحويل المرتبات والمعاشات من الجهات المعنية للحساب.

الحسابات الجارية بالجنيه المصري والعملات الأجنبية

- يبدأ فتح الحساب بحد أدنى 1500 جنيه مصري، أو 200 وحدة للحسابات بالعملات الأجنبية.

- يتمتع العميل بنفس مميزات الحساب الجاري ذي العائد اليومي، من إصدار دفاتر الشيكات، وسداد أقساط التأمين وغيرها.

حساب «حوالتي» من بنك مصر

أصدر بنك مصر حساب جاري لإجراء وإتمام المعاملات مع أطراف خارج البلاد، باسم حساب حوالتي، والذي يمكن فتحه بالجنيه المصري، وهو متوفر للأفراد المصريين والأجانب.

ومن خلال حساب حوالتي، يتم إضافة الحوالات الواردة من الخارج إلى الحساب، مع تمتع العميل بخدمات أخرى، مثل؛

- إصدار بطاقة خصم فوري على الحساب، والصرف النقدي أو الشراء باستخدام بطاقة الخصم.

- إمكانية السحب من الحساب في أي وقت، من خلال تطبيقات الموبايل، أو الموبايل بانكينج و الإنترنت بانكينج.

- لا يوجد حد أدنى لفتح الحساب، مع الاعفاء من مصروفات فتح الحساب وبعض المصروفات الإدارية.

- استقبال الحوالات الواردة من الخارج بالعملات الأجنبية الرئيسية، بدون حد أقصى.

- استبدال العملة الأجنبية الواردة بتسعير مميز تلقائيا في الحساب.

- السحب من الحساب من خلال ماكينات الـ ATM، وباستخدام بطاقات الخصم الفوري أو من داخل الفرع في حالة المبالغ التي تتعدى الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي.

- الاستعلام عن رصيد الحساب/ التحويل من الحساب إلى حسابات أخرى داخل البنك، عبر تطبيقات الهاتف.