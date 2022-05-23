15 مليون جنيه حصيلة ضرائب حفلات عيد الفطر

كشف أشرف شلبي، وكيل أول وزارة المالية، عن أن حصيلة ضريبة الملاهي على الحفلات الغنائية والموسيقية التي أقيمت في إجازة عيد الفطر الماضي قياسية لم تحدث من قبل في أيام الأعياد.

5 ملايين جنيه ضرائب يومية على حفلات عيد الفطر

وأضاف «شلبي»، في تصريح لـ«الوطن»، أن حصيلة الضرائب بلغت 15 مليون جنيه خلال إجازة عيد الفطر المبارك الماضي، مؤكداً أن حصيلة الإيرادات تم تحصيلها عن الحفلات الغنائية والموسيقية التي أقيمت في محافظات القاهرة والجيزة وجنوب سيناء طوال إجازة عيد الفطر الماضي بمقدار 5 ملايين جنيه يومياً.

وعن حصيلة الضرائب العقارية خلال العام المالي الحالي، قال وكيل أول وزارة المالية، إن المصلحة تستهدف الوصول بالحصيلة قبل نهاية شهر يونيو المقبل؛ لتصل إلى نحو 6 مليارات جنيه متوقعاً ارتفاع الحصيلة إلى أكثر من 7 مليارات جنيه في العام المالي المقبل.

وأرجع شلبي ارتفاع الحصيلة المستهدفة في العام المالي الجديد إلى عمليات التطوير، والعمل على تطوير منظومة الضرائب العقارية مـن خـلال تحديث الخرائط الجغرافية للمناطق السكنية التي يتم اسـتخدامها في الحصـر للمباني لبناء قاعـدة بيانات الثروة العقارية، بالإضافة إلى العمل بنظام التحصيل الإلكتروني للضريبة العقارية.

المالية تستهدف جمع 7.7 مليار جنيه ضرائب عقارية خلال العام المالي المقبل

ووفقاً لمشروع الموازنة العام للدولة للعام المالي المقبل، تستهدف وزارة المالية حصيلة من الضرائب العقارية تصل إلى 7.7 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل بنسبة زيادة قدرها 28%؛ إذ تصل قيمة الزيادة إلى نحو 1.7 مليار جنيه مقارنة بالمستهدف تحقيقه في نهاية العام المالي الحالي 2021-2022، الذي ينتهي في نهاية شهر يونيو المقبل.

وتمثل قيمة الضرائب العقارية المستهدف تحقيقها العام المالي المقبل نسبة 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 5.7 مليار جنيه في العام المالي السابق بنسبة 0.07% من إجمالي الناتج المحلي المقدر بـ 6 تريليونات جنيه خلال العام المالي الحالي.