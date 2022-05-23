الخدمات البنكية والتكنولوجيا المصرفية.. مؤتمر للأكاديمية الدولية للهندسة

نظمت شعبة إدارة الأعمال بالأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام برعاية عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، ورئاسة الدكتور عادل عبدالغفار، مدير الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، وإشراف الدكتور طارق حسنين عميد شعبة إدارة الأعمال، مؤتمرها العلمي السنوي بعنوان «الخدمات البنكية في ظل ابتكارات التكنولوجيا المصرفية: الفرص و التحديات»، وذلك في إطار حرص الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام على المشاركة الإيجابية في مواجهة التحديات المجتمعية للمجتمع المصري من خلال البحث العلمي.

حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عبد الفتاح الجبالي، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، والدكتور عادل عبد الغفار مدير الأكاديمية، ورئيس المؤتمر، والدكتور طارق حسنين عميد شعبة إدارة الأعمال بالأكاديمية، ونائب رئيس المؤتمر، والدكتور مجدى عبد القادر رئيس لجنة قطاع المعاهد التجارية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبول أنطاكي رئيس مجلس إدارة شركة بريميوم إنترناشونال لخدمات التمويل ولفيف من أساتذة الجامعات والخبراء.

توقيت المؤتمر في ظل التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية

وأشار عبدالفتاح الجبالي في كلمته إلى أهمية موضوع المؤتمر وخاصة في التوقيت الراهن نظرا لما يمر به العالم من أزمات اقتصادية متعددة ومتتالية كان أولها التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا، والثانية هي الأزمة الروسية الأوكرانية وما ترتب عليها من آثار اقتصادية تستوجب التعاون والعمل الجاد من الجميع لمواجهتها.

وأكد الدكتور عادل عبد الغفار، في كلمته، أن التكنولوجيا المصرفية تعد إحدى آليات تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال مساهمتها في تعزيز الشمول المالي، إضافة إلى دورها الإيجابي في جذب الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمى بما يدعم خطط التنمية المستدامة في مصر.

وأشار بول أنطاكي إلى أهمية التكنولوجيا المالية واستخداماتها من التطبيقات الحديثة والتي توفر الكثير من الوقت والجهد للفرد والمجتمع.

وأشار الدكتور مجدي عبدالقادر إلى أهمية تطوير المناهج الدراسية بما يؤهل الخريجين للوعي بأهمية التكنولوجيا المالية وتقنياتها.

وأشار الدكتور طارق حسنين إلى الجهود المبذولة والمبادرات التي تهدف إلى نشر الثقافة المالية في مصر من خلال تحالف البنوك لدعم التكنولوجيا المصرفية.

وبلغ عدد المؤسسات التعليمية المشاركة بالمؤتمر 28 جامعة وأكاديمية ومعهدا عاليا مصريا وعربيا، إلى جانب عدد من البنوك والمؤسسات الاقتصادية ولفيف من المصرفيين وخبراء الأعمال.

توصيات المؤتمر

وأكدت توصيات المؤتمر أهمية التعاون بين المنظمات المهنية مثل شركات المحاسبة والمراجعة مع وزارة الاستثمار والبنك المركزي والجهات ذات الصلة لوضع إطار عام للمراجعة المالية الرقمية وإدارة المخاطر السيبرانية.

كما أكدت توصيات المؤتمر على ضرورة الاستفادة من التجارب الرائدة في مجال عمليات التكنولوجيا المصرفية وإدارة مخاطرها، علاوة على تطوير البرامج الدراسية بمؤسسات التعليم العالي بما يسهم في تأهيل خريجين ذوي دراية علمية بالتكنولوجيا المالية.