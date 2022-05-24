أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 24-5-2022 في الأسواق المحلية

يبحث الكثيرون عن أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء، خاصة في تلك الأوقات إذ تنتشر العديد من الأصناف في فصل الصيف، كالبرقوق والمشمش والبطيخ والكنتالوب، التي يحث الأطباء على تناولها يوميا؛ لاكساب الجسم العناصر التي يفقدها على مدار اليوم في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية، وفي سلاسل المحلات التجارية الكبرى وسوق العبور.

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

- أفوكاتو بسعر 50 جنيها للكيلو الواحد.

- تراوح سعر الفراولة ما بين 7 إلى 11 جنيها.

- الجوافة بين 4 و10 جنيهات.

- كنتالوب بين 2 و 3.5 جنيه.

- شمام ما بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.

- البرتقال الصيفي بين 3.5 إلى 6.5 جنيه.

- جريب فروت بين 4 إلى 6 جنيهات.

- عنب بناتي أصفر من 15 إلى 20 جنيها، وعنب بناتي أحمر من 22 إلى 30 جنيها.

- بشملة من 8 إلى 12 جنيها.

- مشمش عمار ما بين 11 و15 جنيها، ومشمش سويسي ما بين 8 إلى 12 جنيها، مشمش فيومي ما بين 8 إلى 12 جنيها.

- كمثرى مستوردة بنحو 25 جنيها.

- الكيوي بسعر الكيلو 19.5 جنيه.

- باباظ بسعر 5 جنيهات للكيلو.

- وتراوح سعر حبة البطيخ وزن بين 8 و10 كيلو بين 40 و50 جنيهًا.

- تراوح سعر مانجو مستورد سوداني بين 30 و60 جنيهًا.

- الحرنكش من 13 إلى 15 جنيهًا.

- سجل الأناناس 35 جنيهًا وذلك متوسط سعر الحبة الواحدة.

- الخوخ البلدي بين 2.5 إلى 7.5 جنيه، والنكترين بلدي ما بين 4 و7 جنيهات.

- التفاح الجولدن بين 16 و22 جنيهًا.

التفاح السوري اللبناني بين 12 و20 جنيهً.

الأمريكي الإيطالي بين 23 و29 جنيهًا، المصري بين 8 إلى 18 جنيها.

- البرقوق هوليو ما بين 40 و50 جنيهًا.

برقوق ياباني من 30 إلى 40 جنيها.

برقوق سكري من 30 إلى 40 جنيها.

برقوق إنجليزي ما بين 20 إلى 30 جنيها.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

- بطيخ وزن سعر الكيلو 9 جنيهات.

- جوز هند حبة واحدة 40 جنيها.

- توت ذهبي «حرنكش» بسعر 33 جنيها.

- برتقال بسرة ما بين 5 إلى 11 جنيها.

- التفاح الأخضر المستورد بين 80 جنيهًا، والتفاح الأحمر 43 جنيها.

- باباظ أخضر نحو 19 جنيها للكيلو.

- جريب فروت بسعر 9 جنيهات.

- كانتلوب بسعر 11 جنيها.

- الأناناس وصل سعر الحبة الواحدة نحو 52 جنيها.

- الكيوي سعره 38 جنيها للكيلو.