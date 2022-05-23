أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 23-5-2022 في الأسواق المحلية

سجلت أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 22 مايو، حالة من الاستقرار في كافة الأنواع وذلك بالتزامن مع بدء طرح الفاكهة الصيفية في الأسواق كالبرقوق والمشمش وغيرها من السلع، التي يحث الأطباء على تناولها يوميا لاكساب الجسم العناصر التي يفقدها على مدار اليوم، فضلا عن أنها تمنح الوجه والجسم النضارة الطبيعية.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» فيما يلي للقراء أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية، وفي سلاسل المحلات التجارية الكبرى وسوق العبور.

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

طرح اليوم سوق العبور الفاكهة بأسعار ثابتة مع العلم أن تلك الأسعار هي للجملة والكميات الكبيرة، وجاءت كما يلي:

- أفوكاتو بسعر 50 جنيها للكيلو الواحد.

- فراولة ما بين 7 إلى 11 جنيها.

- الجوافة بين 4 و10 جنيهات.

- كنتالوب بين 2 و 3.5 جنيه.

- شمام ما بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.

- البرتقال الصيفي بين 3.5 إلى 6.5 جنيه.

- جريب فروت بين 4 إلى 6 جنيهات.

- عنب بناتي أصفر من 15 إلى 20 جنيها، وعنب بناتي أحمر من 22 إلى 30 جنيها.

- البرقوق هوليو ما بين 40 و50 جنيهًا، وبرقوق ياباني من 30 إلى 40 جنيها، برقوق سكري من 30 إلى 40 جنيها، وبرقوق إنجليزي ما بين 20 إلى 30 جنيها.

- بشملة من 8 إلى 12 جنيها.

- مشمش عمار ما بين 11 و15 جنيها، ومشمش سويسي ما بين 8 إلى 12 جنيها، مشمش فيومي ما بين 8 إلى 12 جنيها.

- كمثرى مستوردة بنحو 25 جنيها.

- الكيوي بسعر الكيلو 19.5 جنيه.

- باباظ بسعر 5 جنيهات للكيلو.

- وتراوح سعر حبة البطيخ وزن بين 8 و10 كيلو بين 40 و50 جنيهًا.

- تراوح سعر مانجو مستورد سوداني بين 30 و60 جنيهًا.

- الحرنكش من 13 إلى 15 جنيهًا.

- سجل الأناناس 35 جنيهًا وذلك متوسط سعر الحبة الواحدة.

- الخوخ البلدي بين 2.5 إلى 7.5 جنيه، والنكترين بلدي ما بين 4 و7 جنيهات.

- التفاح الجولدن بين 16 و22 جنيهًا، والتفاح السوري اللبناني بين 12 و20 جنيهًا، الأمريكي الإيطالي بين 23 و29 جنيهًا، المصري بين 8 إلى 18 جنيها.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

أما عن أسعار الفاكهة في المحلات التجارية الكبرى فشهدت تفاوتًا في الأسعار، وجاءت كالتالي:

- بطيخ وزن سعر الكيلو 9 جنيهات.

- جوز هند حبة واحدة 40 جنيها.

- توت ذهبي «حرنكش» بسعر 33 جنيها.

- برتقال بسرة ما بين 5 إلى 11 جنيها.

- وتباينت أنواع التفاح في السوق المحلية، فتراوح سعر التفاح الأخضر المستورد بين 80 جنيهًا، والتفاح الأحمر 43 جنيها.

- باباظ أخضر نحو 19 جنيها للكيلو.

- جريب فروت بسعر 9 جنيهات.

- كانتلوب بسعر 11 جنيها.

- الأناناس وصل سعر الحبة الواحدة نحو 52 جنيها.

- الكيوي سعره 38 جنيها للكيلو.