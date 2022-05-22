أسعار الفاكهة اليوم الأحد 22-5-2022 في الأسواق المحلية

استقرت معظم أسعار الفاكهة في السوق المحلية والمحلات التجارية الكبرى، خاصة مع توافر كميات كبيرة من المعروض وتعدد أنواعه، مما يجعل الأسعار في متناول معظم الأسر المصرية.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» فيما يلي للقراء أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية، وفي سلاسل المحلات التجارية الكبرى وسوق العبور.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

شهدت أسعار الفاكهة في المحلات التجارية الكبرى تفاوتًا في الأسعار الذي ربما يرجع إلى التغليف والشركة الموردة، وجاءت الأسعار كالتالي:

- وتباينت أنواع التفاح في السوق المحلية، فتراوح سعر التفاح الأخضر المستورد بين 80 جنيهًا، والتفاح الأحمر 43 جنيها.

- باباظ أخضر نحو 19 جنيها للكيلو.

- جريب فروت بسعر 9 جنيهات.

- كانتلوب بسعر 11 جنيها.

- بطيخ وزن سعر الكيلو 9 جنيهات.

- جوز هند حبة واحدة 40 جنيها.

- توت ذهبي «حرنكش» بسعر 33 جنيها.

- برتقال بسرة ما بين 5 إلى 11 جنيها.

- الكيوي سعره 38 جنيها للكيلو.

- الأناناس وصل سعر الحبة الواحدة نحو 52 جنيها.

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

وانخفض سعر معظم أصناف الفاكهة في سوق العبور بشكل طفيف، مع العلم أن تلك الأسعار هي للجملة والكميات الكبيرة، وجاءت كما يلي:

- البرتقال الصيفي بين 3.5 إلى 6.5 جنيه.

- جريب فروت بين 4 إلى 6 جنيهات.

- عنب بناتي أصفر من 15 إلى 20 جنيها، وعنب بناتي أحمر من 22 إلى 30 جنيها.

- البرقوق هوليو ما بين 40 و50 جنيهًا، وبرقوق ياباني من 30 إلى 40 جنيها، برقوق سكري من 30 إلى 40 جنيها، وبرقوق إنجليزي ما بين 20 إلى 30 جنيها.

- بشملة من 8 إلى 12 جنيها.

- مشمش عمار ما بين 11 و15 جنيها، ومشمش سويسي ما بين 8 إلى 12 جنيها، مشمش فيومي ما بين 8 إلى 12 جنيها.

- كمثرى مستوردة بنحو 25 جنيها.

- الكيوي بسعر الكيلو 19.5 جنيه.

- باباظ بسعر 5 جنيهات للكيلو.

- أفوكاتو بسعر 50 جنيها للكيلو الواحد.

- فراولة ما بين 7 إلى 11 جنيها.

- الجوافة بين 4 و10 جنيهات.

- كنتالوب بين 2 و 3.5 جنيه.

- شمام ما بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.

- الخوخ البلدي بين 2.5 إلى 7.5 جنيه، والنكترين بلدي ما بين 4 و7 جنيهات.

- التفاح الجولدن بين 16 و22 جنيهًا، والتفاح السوري اللبناني بين 12 و20 جنيهًا، الأمريكي الإيطالي بين 23 و29 جنيهًا، المصري بين 8 إلى 18 جنيها.

- وتراوح سعر حبة البطيخ وزن بين 8 و10 كيلو بين 40 و50 جنيهًا.

- تراوح سعر مانجو مستورد سوداني بين 30 و60 جنيهًا.

- الحرنكش من 13 إلى 15 جنيهًا.

- سجل الأناناس 35 جنيهًا وذلك متوسط سعر الحبة الواحدة.