بنك مصر يستعد لتمويل وحدات القاهرة الجديدة وحدائق أكتوبر

وقَّع بنك مصر مؤخراً بروتوكول تعاون مع مجموعة عربية للتنمية والتطوير العقاري، لتيسير حصول عملاء المجموعة على وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري ضمن مبادرات البنك المركزي المصري، أو من خلال برامج التمويل العقاري الأخرى.

بروتوكول تعاون بين بنك مصر ومجموعة عربية للتنمية والتطوير العقاري

وأضاف بنك مصر في بيان رسمي، أنَّ الوحدات التي يستهدف تمويلها في إطار البروتوكول، بمشروعات المجموعة بحدائق أكتوبر، ومدينة القاهرة الجديدة.

خدمات التمويل العقاري من بنك مصر

وقَّع على البروتوكول عن بنك مصر، إيهاب درة، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية، ورباب سري، رئيس مجلس إدارة شركة تطوير للتنمية، إحدى شركات مجموعة عربية للتنمية والتطوير العقاري، ومحمود إبراهيم، مدير والرئيس التنفيذي لشركة عربية للتنمية والتطوير العمراني، ولفيف متميز من قيادات البنك والمجموعة.

وحدات سكنية بحدائق أكتوبر والقاهرة الجديدة.. بتمويل عقاري من بنك مصر

وبموجب البروتوكول، يتيح البنك لعملاء المجموعة الراغبين في اقتناء وحدات، تقديم المستندات الخاصة بالحصول على التمويل العقاري؛ وذلك من خلال أي فرع من شبكة فروع بنك مصر والتي تصل إلى أكثر من 750 فرعاً منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

يأتي توقيع بروتوكول التعاون مع الشركة، في إطار حرص البنك لدفع منظومة التمويل العقاري وتحفيز العملاء والشركات على الدخول ضمنها، ما يساهم في تحقيق أهداف الدولة بتنشيط منظومة التمويل العقاري.

بموجب البروتوكول.. تمويل عقاري يصل لـ 80% من سعر الوحدة بالمشروعات الآتية

يتيح البروتوكول لعملاء مجموعة عربية للتنمية والتطوير العقاري الحصول على تمويل عقاري يصل إلى 80% من سعر الوحدة السكنية بالمشروعات التالية؛ مشروع «صن كابيتال» بحدائق أكتوبر، ومشروع «جاليريا مون فالي» بالقاهرة الجديدة، وذلك ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري المخصصة لمتوسطي الدخل، أو حتى خارج إطار المبادرة.