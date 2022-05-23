الفرق بين مبادرتي التمويل العقاري بفائدة 3% أو 8%

منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل وهي تحظي باهتمام كبير من المواطنين، خاصة بعد الكشف عن وجود نظامين بفائدة 3 و8% فما هو الفرق بين النظامين.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع بوابة «الوطن» الفرق بين نظامين التمويل العقاري بفائدة 3 و8%، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري في السطور التالية:

الفئات المستهدفة

وفق المعلن فإن نظام التمويل العقاري بفائدة 3% تستهدف فئة محدود الدخل والمتوسط والمعاشات، بينما 8% تستهدف الفئات المتوسطة فقط.

مقدم جدية الحجز في المبادرتين

ويتراوح مقدم جدية الحجز في مبادرة التمويل العقاري ذات الـ 3% لمحدودي الدخل ما بين 10 و15%، حتى وحدات بسعر 350 ألف جنيه، بينما يرتفع المقدم حتى 20% للوحدات من 1.1 إلي 1.4 مليون جنيه، بينما أصحاب المعاشات يكون المقدم 40%.

بينما مقدم الحجز لمبادرة 8% يجب ألا يقل عن 20% من إجمالي سعر الوحدة.

السن في مبادرة التمويل العقاري

في مبادرة الـ 3% يكون عمر المتقدم للمبادرة لا يقل عن 21 عاما، ولا يزيد عن 60 عاما، أما أصحاب المعاشات فيصل الحد الأقصي للعمر إلى 75 عاما.

أما مبادرة 8% فلا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عاما.

الدخل الشهري

في مبادرة 3% يجب ألا يقل دخل العازب عن 1500 جنيه وألا يزيد عن 4500 جنيه، أما المتزوج فيكون 6000 جنيه، وللأسرة بأكملها 10 آلاف جنيه، وللشريحة المتوسطة للأعزب ألا يزيد عن 10 آلاف جنيه، و14 ألف جنيه للمتزوح.

بينما يكون الدخل في مبادرة 8% لا يقبل للأعزب عن 4500 جنيه، وألا يزيد عن 40 ألف جنيه، والمتزوج 50 ألف جنيه.

فترة السداد

تصل فترة السداد للوحدات في التمويل 3% لنحو 30 عاما، بينما في مبادرة 8% تكون 25 عاما كحد أقصي.

مساحة الوحدة وسعرها

في كلا المبادرتين لم يتم تحديد مساحة محددة للوحدة، لكن تم تحديد حد أقصى للسعر، ففي مبادرة 3% يكون الحد الأقصي لمحدود لدخل 350 ألف جنيه، والشريحة المتوسطة 1.4 مليون جنيه، بينما في مبادرة 8% تكون أقصي قيمة للوحدة 2.5 مليون جنيه.

ما هي قيمة الوحدات التابعة لمبادرة 3% ومبادرة 8%؟

قيمة الوحدات التابعة لمبادرة 3% بالنسبة لمحدودي الدخل يجب ألا تزيد قيمة الوحدة عن 350 ألف جنيه، أما لمتوسطي الدخل يتراوح سعر الوحدة بين 1.1 مليون جنيه و1.4 مليون جنيه، فيتم دفع 20%.

بينما قيمة الوحدات التابعة لمبادرة 8% لمتوسطي الدخل تكون 20% من قيمة الوحدة

مواصفات الوحدة السكنية في المبادرتين

في كلا النظامين تتفق نفس شروط الوحدات للدخول في المبادرة وهي أن تكون كاملة التشطيب، تصلح للسكن، لا يوجد عليها أي مخالفات عقارية أو مالية، ومسجلة بالشهر العقاري أو على الأقل تصلح للتسجيل.