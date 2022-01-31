أول تعليق من مفيد فوزي بعد إصابته بشرخ في الكتف: «طوبة السبب»

كشفت حنان مفيد فوزي اصابة والدها الاعلامي مفيد فوزي بكسر فى مفصل الكتف وذلك من خلال صفحتها الخاصة على موقع انستجرام مما شكل حالة من القلق من قبل الجمهور عليه .

مفيد فوزي يكشف تفاصيل اصابته

وفى أول تعليق للاعلامي مفيد فوزي كشف تفاصيل ماحدث فقال فى تصريحات خاصة لـ الوطن " عايز أشكر كل الناس اللى قلقت عليا وسألت الحمدلله أنا أحسن بكتير ان شاء الله تعدى على خير ".

وكشف فوزى السبب وراء ماتعرض له فقال " كنت ماشي فى الشارع على الرصيف فى وسط البلد فاتكعبلت في طوبة لأن كان فيه تصليحات بتحصل فى الرصيف فوقعت على كتفي ".

وتابع فوزي قائلا " الحمدلله أنا بمشي وكويس وكل حاجة بس ايدي حصل شرخ فى الترقوة ، وروحت للطبيب المعالج ولكنه قالى ان الموضوع مش محتاج خالص تدخل جراحي ، هيا بس محتاجة راحة ودوا ومساج وعلاج طبيعي وانشاء الله هتبقي زى الفل".

اصابة مفيد فوزي

يذكر أن حنان مفيد فوزي شاركت الجمهور بمنشور عبر خاصية ستورى عبر صفحتها الخاصة على موقع انستجرام قالت فيه " بعد مرور عشرة أيام من الخضة والقلق والحيرة والألم على بابا مضطرة أنطق علشان أجاوب الناس اللى بيسألوا عنه ومش بيرد ونشكر ربنا على كل حال باب تعرض الى كسر فى مفصل الكتف اليمين والوضع لا يسمح بتدخل جراحي ، لكن بيسمح برحمه ربنا عليه والحمدلله ربنا قدر ولطف ويارب يمد ايده ويتمم شفاءه بأطلب دعواتكم لوجه الله أن يتحنن عليه ويعطيه الصحة والعافية يارب رحمتك ياعظيم الألطاف".