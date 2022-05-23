كيف تقدم بلاغا لمباحث الإنترنت عن جريمة الابتزاز الإلكتروني؟

انتشرت في الآونة الأخيرة حالات ابتزاز واحتيال عبر الإنترنت، وبسبب المضايقات التي يتعرض لها المواطن من قبل مجهولين وحدوث بعض الجرائم الإلكترونية، يبحث الكثيرون عن كيفية تقديم بلاغ لـمباحث الإنترنت، التابعة لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، هي السلاح الرئيسي في مواجهة كافة الجرائم الإلكترونية التي ترتكب عبر الإنترنت.

كيف تقدم بلاغ لمباحث الإنترنت

يستعرض «الوطن» في هذا التقرير، كيفية تقديم البلاغ لمباحث الإنترنت، فعندما يتعرض المواطن لإحدى جرائم الإنترنت خاصة الابتزاز أو المضايقات، أن يتوجه بتقديم البلاغات الخاصة بجرائم الإنترنت بالمكان المتخصص في تلقي هذه البلاغات وتقديمها، وذلك في وحدة تلقي بلاغات المنطقة المركزية بميدان العباسية بمعهد التنمية البشرية.

تقديم البلاغ حال السكن في محافظة أخرى غير القاهرة

وفي حالة كان المواطن يقطن في محافظة أخرى غير القاهرة، فيمكن تقديم البلاغات بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، من خلال الحضور بشكل شخصي إلى المقر لتحرير المحضر والمتابعة مع الضباط المسؤولين للقضية التي تريد التقدم بها، أو يمكن التواصل معهم هاتفيا من خلال الأرقام التالية والخاصة بإدارة مكافحة جرائم المعلومات:0224065052 -02240650.

فحص المعلومات من قبل الأجهزة الأمنية

الأجهزة الأمنية المعنية بالوزارة تتلقى بلاغات المواطنين عن جرائم تقنية المعلومات وفحصها فنيا بأقسام تكنولوجيا المعلومات بكافة مديريات الأمن، من خلال المقار التي جرى تجهيزها بأجهزة الحاسبات الآلية وملحقاتها وربطها بمنظومة تلقي البلاغات بالإدارة، فضلاً عن تزويدها بكافة المساعدات اللازمة، لإجراء الفحص الفني لتلك البلاغات تنسيقًا وإدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالإدارة.

أنواع الجرائم الإلكترونية

وتتضمن أنواع الجريمة المختلفة التي تواجهها الإدارة جرائم اقتصادية كالاحتيال المصرفي وجرائم بطاقات الائتمان وجرائم غسل الأموال، أو جرائم اجتماعية كجرائم الآداب العامة، فضلا عن مكافحة الجرائم المستحدثة كالهجرة غير الشرعية، وتهدف الإدارة إلى توفير الحماية الأمنية لتكنولوجيا المعلومات من كافة أشكال التهديد والمخاطر.

ومن مهام الإدارة ضبط ومكافحة جرائم الإنترنت بشتى صورها وأنماطها، وضبط مرتكبيها، وتلقى كافة البلاغات الخاصة بالجرائم المعلوماتية، وتقديم المساعدات الفنية والأدلة المادية لضبط جرائم الانترنت لأجهزة الشرطة النوعية، وإعداد البحوث الفنية والقانونية في مجال جرائم الحاسبات مع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية، كما أنها تعمل أيضا على ووضع خطة تأمين ووقاية نظم وشبكات المعلومات لأجهزة وزارة الداخلية، وإعداد قاعدة بيانات بجرائم المعلومات التي تدخل في نطاق اختصاص الإدارة.