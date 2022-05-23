تعليمات عاجلة من التعليم للمديريات بشأن الحفاظ على صحة الطلاب

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع المديريات والإدارات التعليمية، في إطار التنسيق المستمر بينها وبين وزارة الصحة والسكان، بهدف الحفاظ على الصحة العامة للطلاب، بعدم الترويج لأي شائعات أو ظاهرة مرضية، إلا بعد التأكد منها بشكل رسمي من الجهات المنوطة بذلك.

وشددت الوزارة في خطابها، على ضرورة عدم نشر أي معلومات حول الصحة العامة للطلاب، من خلال موقع المدرسة الالكتروني أو الإيميل المخصص لها، دون الرجوع للجهات المعنية، لافتة إلى تحري الدقة في جميع الأمور التي قد تسبب البلبلة والذعر بين المواطنين، مؤكدة التحقيق في أي واقعة تخالف هذه التعليمات.

نتيجة امتحانات الصف الرابع

وفي سياق منفصل، وجهت الوزارة بضرورة إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الرابع الابتدائي، فور الانتهاء منها، وفي مكان بارز، وبالتنسيق مع الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة.

حالات إعادة السنة

وينتقل الطلاب إلى المرحلة التالية، في حالة اجتيازه المقررات الدراسية من اللون الأصفر للون الأزرق، ويعقد امتحان دور ثاني للطلاب الذين لم يحصلوا على تقديرات أي ألوان فيما درسوه في الفصلين الدراسيين.

ونوهت بأن في حالة استمرار حصول الطالب على اللون الأحمر في إحدى المقررات الدراسية أو أكثر، بعد اختبار الدور الثاني، عليه إعادة السنة الدراسية مرة أخرى.