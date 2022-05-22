طارق شوقي يوضح موقف الطلاب «غير الملقحين» من امتحانات الثانوية العامة

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة بدأت في وضع اللمسات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، من خلال إعداد مقرات اللجان، وتجهيز أرقام الجلوس، وتجهيز وطباعة أسئلة الامتحانات، علاوة على تجهيز خطة شاملة، لمواجهة فيروس كورونا خلال الامتحانات، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، مشيرا إلى أن جميع اللجان سيتواجد بها كاميرات مراقبة، لضبط الطلاب «الغشاشين».

الطلاب ولقاح فيروس كورونا

وقال وزير التعليم، خلال حديثه لـ«الوطن»، إنه لن يتم منع أي طالب غير ملقح ضد كورونا من دخول امتحانات الثانوية العامة 2022، قائلا: «لن يحرم أي طالب غير ملقح ضد كورونا من دخول امتحانات الثانوية العامة، وتلقي اللقاح للفئات العمرية الأقل من 18 سنة اختياري، وفقًا لتعليمات وزارة الصحة، وبالتالي لا يمكن اتخاذ أي إجراءات تجاه الطلاب الممتنعين عن تلقي اللقاح»، مؤكدا أن الوزارة ستقوم بتنفيذ إجراءات مشددة داخل اللجان، لمواجهة كورونا، وللحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 «اختيار من متعدد»

وأضاف «شوقي»، إن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 في جميع المواد ستكون «اختيار من متعدد»، ولن يتخللها أى أسئلة مقالية، وأن الامتحانات ستعقد ورقيا والإجابة ستكون في «البابل شيت»، لافتا إلى أنه تم التنبيه على واضعي أسئلة الامتحانات بالابتعاد عن الأسئلة المعقدة وتكون كل الأسئلة واضحة وتعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، موضحا أنه سيتم توزيع أرقام الجلوس على الطلاب خلال الأيام القليلة المقبلة.

21 يوليو المقبل انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2022

وأشار وزير التعليم، إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2022، ستعقد يوم 20 يونيو المقبل، للمواد غير المضافة للمجموع، وتعقد يوم 26 من نفس الشهر للمواد المضافة للمجموع، على أن تنتهي الامتحانات يوم 21 يوليو المقبل.