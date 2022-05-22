رئيس التحرير

محمود مسلم

طارق شوقي يوضح موقف الطلاب «غير الملقحين» من امتحانات الثانوية العامة

شوقي: أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 «اختيار من متعدد»

كتب:

توفيق شعبان
07:26 م | الأحد 22 مايو 2022
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة بدأت في وضع اللمسات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، من خلال إعداد مقرات اللجان، وتجهيز أرقام الجلوس، وتجهيز وطباعة أسئلة الامتحانات، علاوة على تجهيز خطة شاملة، لمواجهة فيروس كورونا خلال الامتحانات، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، مشيرا إلى أن جميع اللجان سيتواجد بها كاميرات مراقبة، لضبط الطلاب «الغشاشين».

الطلاب ولقاح فيروس كورونا 

وقال وزير التعليم، خلال حديثه لـ«الوطن»، إنه لن يتم منع أي طالب غير ملقح ضد كورونا من دخول امتحانات الثانوية العامة 2022، قائلا: «لن يحرم أي طالب غير ملقح ضد كورونا من دخول امتحانات الثانوية العامة، وتلقي اللقاح للفئات العمرية الأقل من 18 سنة اختياري، وفقًا لتعليمات وزارة الصحة، وبالتالي لا يمكن اتخاذ أي إجراءات تجاه الطلاب الممتنعين عن تلقي اللقاح»، مؤكدا أن الوزارة ستقوم بتنفيذ إجراءات مشددة داخل اللجان، لمواجهة كورونا، وللحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 «اختيار من متعدد»

وأضاف «شوقي»، إن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 في جميع المواد ستكون «اختيار من متعدد»، ولن يتخللها أى أسئلة مقالية، وأن الامتحانات ستعقد ورقيا والإجابة ستكون في «البابل شيت»، لافتا إلى أنه تم التنبيه على واضعي أسئلة الامتحانات بالابتعاد عن الأسئلة المعقدة وتكون كل الأسئلة واضحة وتعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، موضحا أنه سيتم توزيع أرقام الجلوس على الطلاب خلال الأيام القليلة المقبلة.

21 يوليو المقبل انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2022

وأشار وزير التعليم، إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2022، ستعقد يوم 20 يونيو المقبل، للمواد غير المضافة للمجموع، وتعقد يوم 26 من نفس الشهر للمواد المضافة للمجموع، على أن تنتهي الامتحانات يوم 21 يوليو المقبل.

اقرأ المزيد:

وزير التعليم يعلن إتاحة 3 مجلدات «مفاهيم رقمية» لطلاب الثانوية العامة

وزير التعليم يوجه نصيحة للغشاشين.. وينشر صور محاضر غش لبعض الطالبات

وزير التعليم يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات

15 تصريحا مهما لـ طارق شوقي عن امتحانات الثانوية وتطوير التعليم

طارق شوقي: تطوير التعليم عملية جراحية صعبة.. ونتحمل إرث «30 سنة إهمال»

«الصحة» تكشف حقيقة ظهور أعراض جانبية غريبة على متلقي لقاح كورونا

الصحة: انطلاق حملة طرق الأبواب لتطعيم الطلاب بـ«لقاح كورونا» الأسبوع المقبل

أستاذ مناعة: الجرعة الرابعة من لقاح كورونا مهمة لأصحاب الأمراض المزمنة

مسئول صحي صيني: الجرعة الرابعة من لقاح كورونا «تحت التقييم»

هل يتوفر لقاح كورونا بالصيدليات قريبا؟.. «الصحة» تجيب

«عبد الغفار»: كورونا تحملنا جميعًا مسؤولية رفع المعاناة عن كاهل الشعوب العربية

طلاب الإعدادية يؤدون امتحان الدراسات.. و15 طالبا في كل لجنة لمواجهة كورونا

تطعيم 12 ألفا بلقاح كورونا في اليوم الأول لحملة طرق الأبواب ببني سويف

الجوازات السعودية تحدد الدول الممنوع السفر إليها بسبب كورونا: 16دولة

كيفية الحصول على رقم الجلوس في الثانوية العامة 2022

مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2022.. خطوات تأجيل مواد للعام المقبل
بقلم توفيق شعبان