تعرف على موقف الطلاب من دخول الامتحان بدون «التطعيم والمصروفات»

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية إنهاء كل الإجراءات المتعلقة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح عدد من رؤساء الجامعات موقف كل من الطلاب غير المطعمين بالجرعة الثالثة لـ كورونا وغير المسددين للمصروفات الدراسية من الامتحانات، وكذلك أبرز الاستعدادت للامتحانات المقرر تنفيذها خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

منع غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول الامتحانات

وأكد القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان الدكتور ممدوح مهدي، أن الجامعة ملتزمة بشأن القرارات الوزارية بمنع غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول الامتحانات وذلك فيما يتعلق بالجرعتين الأولى والثانية، موضحا أنه فيما يتعلق بالجرعة الثالثة التعزيزية فهي استثناىية ولا توجد أي قرارات بمنع غير المطعمين بها من دخول الامتحانات، مضيفا أنه فيما يتعلق بغير المسددين للمصروفات فلا يمكن منعهم من أداء الامتحانات، وهناك إجراءات أخرى تقرها مجالس الجامعات، موضحا أن الجامعة تقدم دعما بلا حدود للطلاب المتعثرين من خلال مكاتب رعاية الشباب منها سداد المصروفات الدراسية بشرط تقديم الأوراق التي تثبت تعثر الطالب.

حصول الطلاب على الجرعة التنشيطية كشرط للامتحانات غير صحيح

ومن جهته، أكد الدكتور محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، على الالتزام الكامل بقرارت المجلس الأعلى للجامعات، فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى أن حصول الطلاب على الجرعة التنشيطية كشرط للامتحانات غير صحيح، ولكن القرار يختص بالجرعتين الأولى والثانية، لافتا إلى أنه جرى التأكيد على الالتزام بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022 كاملة، وأنه لا توجد أي قرارات بمنع غير المسددين للمصروفات الدراسية «المتعثرين» من دخول الامتحانات.