«الصحة» تطلق حملة طرق الأبواب لتطعيم الطلاب بلقاح كورونا بالقاهرة والجيزة

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنَّه إطلاق حملة «طرق الأبواب» في مدارس محافظة الجيزة والقاهرة اليوم لتطعيم الطلاب بداية من عمر 12 عامًا فيما فوق، حملة «طرق الأبواب» تستهدف التوسعات في عملية التطعيم بلقاحات كورونا والوصول إلى المستهدف من التطعيم وهو 70% على نهاية الشهر المقبل للحد من الفيروس والسيطرة عليه.

حملة طرق الأبواب للطلاب

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، لـ«الوطن» أنَّ حملة طرق الأبواب ساعدت في التوسع بعملية التطعيمات بلقاح كورونا في بعض المحافظات كالبحيرة التي سجلت صفر إصابات وغيرها من المحافظات التي أعلنت تسجيل صفر إصابات، مشيرًا إلى أنَّ اللقاح لا يمنع الإصابة بالفيروس ولكن يعطي مناعة بنسبة معينة ويعمل على تخفيف شدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلًا من كونها شديدة الخطورة وتخفيف الضغط على المنظومة الصحية.

عدد المواطنين الحاصلين على الجرعة الكاملة

وكشف «عبدالغفار»، أنَّ عدد المواطنين الحاصلين على الجرعة الكاملة وصل إلى نحو 45 مليون جرعة وهذا معدل جيد بالنسبة للقارة الأفريقية، مشيرًا إلى أنَّ منظمة الصحة العالمية لن تعلن انتهاء جائحة فيروس كورونا إلا في حالة واحدة وهي قلة معدلات الوفيات من فيروس كورونا، والوصول الى المستهدف من التطعيم فلا زالت بعض الدول تعاني من نقص اللقاات.

وطالب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المواطنين بالتسجيل للحصول على اللقاح، وعدم التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس، مؤكّدًا أنَّ الإجراءات الاحترازية ما زالت السلاح الفعّال للوقاية من الفيروس حتى الآن، مشيرًا إلى سعي الدولة المصرية للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي للفيروس ومكتسباته خلال جائحة فيروس كورونا.