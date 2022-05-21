«تعليم القاهرة» تحذر الطلاب وأولياء الأمور من الشائعات أثناء الامتحان

أعلن محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، أنه أدى اليوم السبت الموافق 21 مايو الجاري، طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحان نهاية العام للدور الأول وعددهم 195000 طالب وطالبة داخل 781 لجنة بالإضافة إلى 13 حالة يؤدون الامتحان بمستشفى 57357، موضحاً أن الطلاب أدوا امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء من الساعة 9.00 إلى الساعة 11.30 صباحاً.

وأضاف «عطية» في بيان له، أن ورقة امتحان اللغة العربية عبارة عن ورقة واحدة منسقة والخط واضح وكبير بها جميع الأسئلة وجاءت الأسئلة واضحة شاملة لجميع أجزاء المنهج ومرتبة ومتنوعة تقيس الفهم والتذكر والاستنتاج والمهارة العليا لدى الطلاب، موضحاً أن الأسئلة تنوعت بين المقالية والموضوعية وقياس كل مستويات المعرفة المختلفة ومناسبة للوقت المحدد للإجابة ويسمح بالمراجعة.

إجابات الطلاب مطمئنة

ونوه إلى تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي نموذجاً للإجابة بصورة خاطئة، مشدداً على أولياء الأمور عدم اتباع الشائعات أو تفسير أي موقف على غير علم، مؤكداً أن إجابات الطلاب مطمئنة ولم تتلق غرفة عمليات المديرية أية شكاوى حتى الآن.

وأكد مدير المديرية، أنه تم التنسيق مع كافة الجهات لتوفير المناخ المناسب للطلاب لتأدية امتحاناتهم بيسر وسهولة ومراجعة كافة المدارس المقرر إقامة امتحانات بها واختيار أفضل الفصول لعقد اللجان بها مع إقامة غرفة عمليات بالمديرية وربطها مع غرفة عمليات المحافظة للمتابعة والتواصل مع اللجان المختلفة وتذليل أي شكاوي وحل المشكلات، لافتاً إلى أن فريق التوجيه العام ناقش آليات التصحيح.

وكان مدير المديرية تفقد اللجان قبل دخول الطلبة وإطمئن على جودة الإضاءة ومناسبة المقاعد لطلبة الشهادة الإعدادية وتابع أعمال الامتحانات منذ فجر اليوم بالمطبعة السرية ووجه بمتابعة سير أعمال الامتحانات وتلقي أية شكاوى والتعامل معها على الفور والرد على التساؤلات.