سباق بين «فايزر» و«موديرنا» للفوز بلقاح كورونا للأطفال أقل من 5 سنوات

قالت شركة فايزر الأمريكية، إن هناك 3 جرعات من لقاح فيروس كورونا تابعة لها توفر حماية قوية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، وبحسب شبكة «سي بي إس» الأمريكية تخطط فايزر لتقديم البيانات إلى هيئات الأدوية الأمريكيين في وقت لاحق من هذا الأسبوع، في خطوة نحو السماح للأطفال الصغار بالحصول على التطعيم.

18 مليون طفل أمريكي ينتظرون اللقاح

وأوضح التقرير أن تلك الأنباء تأتي عقب أشهر من الانتظار القلق من قبل الآباء اليائسين لتطعيم أطفالهم وأطفالهم الصغار ومرحلة ما قبل المدرسة، خاصة وأن حالات فيروس كورونا آخذة في الارتفاع مرة أخرى، ويبقى حوالي 18 مليون طفل أمريكي تحت سن الخامسة، غير مؤهلين بعد للتطعيم ضد فيروس كورونا.

وقالت شركة فايزر، في بيانها، إن الجرعة الإضافية زادت مستويات الأجسام المضادة لمكافحة الفيروسات بما يكفي لتلبية معايير إدارة الغذاء والدواء لاستخدام اللقاح في حالات الطوارئ دون أي مشاكل تتعلق بالسلامة.

يذكر أن التجارب السريرية للجرعة الثالثة من لقاح فايزر شارك فيها أكثر من 1600 طفل، من سن 6 أشهر إلى 4 سنوات، وأشارت البيانات الأولية إلى أن سلسلة الجرعات الثلاث فعالة بنسبة 80% في منع أعراض فيروس كورونا.

أول شركة تقدم تطعيم للأطفال

وفي سياق متصل، بدأت إدارة الغذاء والدواء في تقييم البيانات من شركة موديرنا المنافسة، التي تأمل في البدء في تقديم جرعتين من لقاحها للأطفال بحلول الصيف، وتسعى موديرنا لأن تكون أول من يقوم بتطعيم الأطفال الصغار.

وقدمت بيانات إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تقول إن الأطفال يطورون مستويات عالية من الأجسام المضادة لمكافحة الفيروسات بعد جرعتين تحتويان على ربع الجرعة المعطاة للبالغين، وحددت إدارة الغذاء والدواء مواعيد مبدئية خلال الشهر المقبل لمستشاريها العلميين لمناقشة البيانات من كل شركة علنا.