عاجل.. العثور على جثة طالبة متغيبة منذ رمضان بالشرقية 

عثر أهالي قرية «بحر البقر»، التابعة لمركز الحسينية في محافظة الشرقية، قبل قليل، على جثة طالبة في الصف الثالث الإعدادي، متغيبة عن أسرتها منذ شهر رمضان الماضي، في مصرف القرية، وتم إخطار الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وبدء التحقيق في الواقعة.

إخطار أمني باختفاء فتاة في ظروف غامضة

اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من مركز شرطة فاقوس، في وقت سابق، بداية شهر رمضان الماضي، بورود بلاغ يفيد باختفاء فتاة تُدعى «ندى م.»، طالبة بالصف الثالث الإعدادي، في ظروف غامضة.

العثور على جثة الفتاة في مصرف «بحر البقر»

وتلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً مساء اليوم الاثنين، بالعثور على جثة الفتاة في مصرف قرية «بحر البقر»، التابعة لمركز الحسينية، وجرى نقلها إلى مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، تحت تصرف النيابة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، حيث أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لمناظرة الجثة وتحديد سبب وملابسات الوفاة.