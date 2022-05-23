أول رد رسمي من شيرين عبد الوهاب عن تعدي حسام حبيب عليها

أصدر المكتب الإعلامي الخاص بالفنانة شيرين عبد الوهاب بيانا مقتضبا، حول ما جرى اليوم، وتحرير محضر ضد طليقها الفنان حسام حبيب.

مكتب شيرين عبدالوهاب: هذه خلافات خاصة

جاء في بيان مكتبها، الذي تديره المنتجة سارة الطباخ: «تهيب الفنانة بوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، بعدم تناول أنباء خلافات شخصية فيما بين الفنانة والفنان».

كانت شيرين عبد الوهاب، حررت محضرا ضد الفنان حسام حبيب، لتعديه عليها، صباح اليوم، وعقب القبض عليه، وجد معه سلاح ناري منتهي الرخصة، وإثره تم التحقيق معه وخروجه بكفالة 10 آلاف جنيه.

كان الفنان حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب، انفصلا منذ فترة، بعد أن ازدادت المشكلات بينهما.