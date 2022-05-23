تعرف على العقوبة المتوقعة لـ حسام حبيب بعد إشهاره السلاح في وجه شيرين

قال مصدر قانوني، إن العقوبة المتوقعة للفنان حسام حبيب بعد إشهاره السلاح الناري في وجه الفنانة شيرين بفيلتها في الشيخ زايد الساعة الثالثة فجراً؛ سواء كان مرخصا أو غير مرخص؛ فإنه يقع تحت بند ترويع المواطنين، ويحال حسام للتحقيقات، أما في حالة إن كان السلاح غير مرخص فهنا يكون العبء أكبر لأنه في هذه الحالة يقع تحت تهمة حيازة سلاح بدون ترخيص وهنا تكون العقوبة المتوقعة للفنان حسام حبيب أكبر بحيث يكون الجرم أكبر، ولكن في حالة عدم إشهاره لسلاحه الناري فلا تقع عليه تلك العقوبة.

العقوبة المتوقعة للفنان حسام حبيب بعد تعديه على شيرين

وأوضح المصدر، أنه في حالة توقيعه على محضر بعدم التعرض لا يجب عليه اعتراض طريق طليقته؛ لأنه بهذا الفعل يضع نفسه تحت طائلة القانون، مضيفا أن العقوبة المتوقعة للفنان حسام حبيب هنا مقترنة بجريمة الضرب أو الجرح، ولا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد على 3 سنوات وفق ما تقره المادة 18 عقوبات مع وجوب قرار الحبس.

وانتقل الفنان حسام حبيب إلى فيلا طليقته في الثالثة من فجر اليوم ومعه سلاح ناري بغرض تهديدها؛ الأمر الذي دفع الفنانة شيرين للتواصل مع شرطة النجدة لتطلب حمايتها من طليقها بعد أن نشبت بينهما مشادة كلامية انتهت بالتعدي عليها وطفلتيها بالسب والقذف.

وطلبت الفنانة شيرين توقيع محضر بعدم التعرض لها ولطفلتيها خوفاً من تهديد ووعيد طليقها السابق، واصطحبت قوات الشرطة الفنان حسام حبيب إلى قسم الشرطة، وجرى ترحيله للنيابة التي تباشر التحقيق معه على خلفية اتهام شيرين لتحديد العقوبة.

شيرين تنفي عودتها لحسام حبيب

ونفت الفنانة شيرين عبد الوهاب صحة أي خبر يحتمل عودتها لطليقها السابق حسام حبيب، معلنة أنها الوحيدة المسؤولة عن نشر أخبار تخص حياتها الشخصية، وأن هذا كله ما هو إلا شائعات.